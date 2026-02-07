العراق يتسلم 2250 إرهابيا من «داعش» قادمين من سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية تسلّم السلطات 2250 إرهابيا من تنظيم «داعش» من الجانب السوري، ضمن عملية نُفذت برا وجوا وبالتنسيق مع التحالف الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن الارهابيين جرى احتجازهم في مراكز نظامية مشددة، وبدأت الجهات المختصة إجراءات التحقيق الأولي وتصنيفهم قضائيًا وفق درجة الخطورة، تحت إشراف مباشر من السلطة القضائية.

وأكد معن استعداد الحكومة والقوات الأمنية للتعامل مع هذه الأعداد، بهدف درء المخاطر عن العراق والمنطقة، مشيرًا إلى أن جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين سيُحالون إلى المحاكم العراقية المختصة.

وأضاف أن وزارة الخارجية تواصل اتصالاتها مع عدد من الدول بشأن الجنسيات الأجنبية، تمهيدًا لتسليمهم إلى بلدانهم بعد استكمال المتطلبات القانونية.