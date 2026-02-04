الجيش الأمريكي: تنفيذ 5 غارات على أهداف لتنظيم داعش في سوريا

نفّذت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" 5 غارات جوية على مواقع متعددة لتنظيم داعش في أنحاء سوريا، خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير، وذلك في إطار جهود القوات الشريكة المستمرة للضغط العسكري لضمان الهزيمة النهائية للتنظيم الإرهابي.





وقد حددت قوات سنتكوم موقع اتصالات تابعاً لداعش، وعقدة لوجستية حيوية، ومخازن أسلحة، ودمرتها باستخدام 50 قذيفة دقيقة أُلقيت بواسطة طائرات ثابتة الجناحين، وطائرات مروحية، وطائرات مسيّرة.





و من جهته، قال الأدميرال براد كوبر، قائد سنتكوم: “إنّ ضرب هذه الأهداف يُظهر تركيزا مستمرا وعزم على منع عودة داعش إلى سوريا.





كما تابع أن العمل بالتنسيق مع قوات التحالف والقوات الشريكة لضمان الهزيمة النهائية لداعش يُسهم في تعزيز أمن أميركا والمنطقة والعالم.





جاء هذا بعدما أطلقت القوات الأميركية والقوات الشريكة عملية “هوك آي سترايك” ردًا على هجوم 13 ديسمبر الذي استهدف القوات الأميركية والسورية في تدمر، وأسفر كمين داعش عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم أميركي.