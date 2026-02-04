نشرة المرأة والمنوعات| دواء رخيص لمرضى السكري يحمي من العمى.. نوع من الصوصات الشهير يُنقص الوزن ويقي من أمراض القلب

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

طعام غير متوقع خارق في حماية النظر ومحاربة السرطان

مادة غير متوقعة تمنع البكتيريا والسرطان .. اكتشفها