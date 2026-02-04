اليوم.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى في بيلا بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق وقرى بمركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير الجاري، ابتداءً من الساعة 6 صباحاً حتي الساعة 8 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذيات التابعة للمناطق الأربعة.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: « إسكان مبارك - مجلس قروي إبشان - مجلس قروي الحوة - قرية العلامية وتوابعها».

وأشار هندسة كهرباء بيلا، إلى أن إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات والمحولات الكهربائية بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.