كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب

كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم عن احتمال رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف نادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط حالة من الاستياء وعدم الرضا من اللاعب.



وأشارت صحيفة ريكورد البرتغالية إلى أن رونالدو يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 50 مليون يورو يتيح له الانتقال إلى أي نادٍ آخر في نهاية الموسم الحالي (يونيو 2026) إذا قرر تفعيل هذا البند، وسط اهتمام من أندية في الدوري الأمريكي (MLS) وبعض الأندية الأوروبية.

ووفقاً للتقارير، فإن قائد المنتخب البرتغالي يشعر بـ استياء متزايد تجاه إدارة نادي النصر وسياسة الصفقات داخل النادي، خصوصاً بعد الانتقالات التي شهدتها الأندية المنافسة في الدوري السعودي، مما دفعه إلى التفكير في خيار الرحيل وعدم الاستمرار في الدوري السعودي.