الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة قيادات الوزارة والاتحاد، ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وغرفة الصناعات الغذائية، وكبار المنتجين والموردين، وممثلي السلاسل التجارية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والاستعداد المبكر لشهر رمضان المبارك، بما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.

ضخ السلع الأساسية والسلع الحرة وياميش رمضان بالأسواق

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولي ملف توفير السلع الاستراتيجية أولوية قصوى، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للموقف العام للاحتياطي الاستراتيجي ومعدلات الإتاحة، سواء من خلال المخزون الحكومي أو بالتعاون والتكامل مع القطاع الخاص، بما يضمن وجود مخزون آمن ومدد كفاية مطمئنة تلبي احتياجات المواطنين دون أي معوقات.

ووجّه الدكتور شريف فاروق بزيادة معدلات ضخ السلع الأساسية والسلع الحرة وياميش رمضان بالأسواق، مع التوسع في المنافذ والمعارض، والتأكد من توافر المنتجات بجميع فروع السلاسل التجارية ومعارض وشوادر «أهلاً رمضان» على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من أية ممارسات احتكارية.

وأكد الوزير أهمية إحكام التنسيق مع السادة المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، لضمان سرعة إقامة المعارض وانتظام تشغيلها بالكفاءة المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشدد على الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في منظومة توفير السلع، داعيًا المصنعين والمنتجين والموردين إلى تقديم تخفيضات حقيقية وملموسة على السلع الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية ويعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة خلال المواسم ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة.

وتناول الاجتماع الترتيبات التنفيذية الخاصة بإقامة المعارض الرئيسية «أهلاً رمضان» بكافة المحافظات، إلى جانب التوسع في إنشاء أركان ثابتة للمعرض داخل فروع السلاسل التجارية بنفس مستويات الأسعار والتخفيضات، بما يحقق أقصى درجات الإتاحة الجغرافية للسلع.

كما وجّه الوزير بضرورة الالتزام بأعلى معايير التنظيم داخل المعارض والشوادر، من خلال ضمان توافر المرافق والخدمات الأساسية، واستمرار أعمال النظافة، وتنظيم حركة المواطنين بما يتناسب مع حجم الإقبال المتوقع، فضلًا عن التطبيق الأمثل لاشتراطات الدفاع المدني وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، بما يوفر بيئة تسوق آمنة ومنضبطة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية استدامة عمل معارض «أهلاً رمضان» لأطول فترة ممكنة وفقًا لمعدلات الإقبال بكل محافظة، مع الاستعاضة الفورية للسلع وعدم السماح بحدوث أي نقص، بما يعزز استقرار الأسواق ويرسخ حالة الانضباط في منظومة تداول السلع.

ومن جانبهم، أعلن ممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية، وكبار المنتجين والموردين، وممثلو السلاسل التجارية التزامهم بعدم تحريك الأسعار، والعمل على تثبيتها بل وخفضها، بما يعزز استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، كما أكدوا جاهزية المعرض الرئيسي «أهلاً رمضان» بالقاهرة والجيزة للافتتاح بدءًا من الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان وفرة السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لضبط الأسواق، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والتوسع في المبادرات والمعارض السلعية، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، ويعكس قدرة الدولة على إدارة ملف الأمن الغذائي بكفاءة واحترافية.

وشهد الاجتماع حضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، في مقدمتهم المهندس هاني محمود نائب أول رئيس الاتحاد، والنائب عمرو أبو العيون نائب ثانِ رئيس الاتحاد ورئيس غرفة أسيوط، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتور علاء عز أمين عام غرفة التجارة الدولية ومستشار رئيس الاتحاد، والنائب الدكتور محمد الفيومي أمين الصندوق ورئيس غرفة القليوبية، والأستاذ أكرم الشافعي أمين صندوق مساعد ورئيس غرفة الإسماعيلية، والدكتور كرم كردي عضو مجلس الإدارة، فضلًا عن السادة رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وكبار المنتجين والموردين، وممثلي السلاسل التجارية.
ومن جانب وزارة التموين، حضر الأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، واللواء محمد المحروقي العضو المنتدب المتفرغ لشؤون الصناعات الغذائية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

