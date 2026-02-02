معرض السلع الرمضانية بالجيزة.. التموين: تخفيضات إضافية لضبط الأسواق ودعم الأمن الغذائي

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في افتتاح معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي، أن إقامة هذا الحدث تأتي ضمن خطة الدولة للاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

مخزون استراتيجي آمن من السلع

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية على تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع، وضخ كميات كبيرة في الأسواق والمعارض لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن والاستقرار السعري.

وأشار إلى أن التوسع في إقامة مثل هذه المعارض يعد أحد الأدوات الرئيسية لضبط الأسواق، ودعم المنتج المحلي، وإتاحة السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يعكس حرص الدولة على حماية المستهلك وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام.

ولفت الوزير إلى مشاركة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمعرض، من بينها شركة قها للصناعات الغذائية، وشركة طنطا للزيوت، وشركة مضارب أرز البحيرة، بما يسهم في تنوع المعروض وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

ومن جانبه، أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بحجم المنتجات المتوفرة وتنوعها من حيث الأصناف والأسعار، والتي تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين بالمحافظة، مقدمًا الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على حرصه على مشاركة الجيزة في مختلف الفعاليات والمبادرات.

كما أثنى المحافظ على جهود وزارة الزراعة في إقامة المعرض بصورة دورية ودعم جهود المحافظة في توفير مختلف السلع ومتطلبات الأسر، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.