قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

معرض السلع الرمضانية بالجيزة.. التموين: تخفيضات إضافية لضبط الأسواق ودعم الأمن الغذائي

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته في افتتاح معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي، أن إقامة هذا الحدث تأتي ضمن خطة الدولة للاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

مخزون استراتيجي آمن من السلع

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية على تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع، وضخ كميات كبيرة في الأسواق والمعارض لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن والاستقرار السعري.

وأشار إلى أن التوسع في إقامة مثل هذه المعارض يعد أحد الأدوات الرئيسية لضبط الأسواق، ودعم المنتج المحلي، وإتاحة السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يعكس حرص الدولة على حماية المستهلك وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام.

ولفت الوزير إلى مشاركة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمعرض، من بينها شركة قها للصناعات الغذائية، وشركة طنطا للزيوت، وشركة مضارب أرز البحيرة، بما يسهم في تنوع المعروض وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

ومن جانبه، أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بحجم المنتجات المتوفرة وتنوعها من حيث الأصناف والأسعار، والتي تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين بالمحافظة، مقدمًا الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على حرصه على مشاركة الجيزة في مختلف الفعاليات والمبادرات.

كما أثنى المحافظ على جهود وزارة الزراعة في إقامة المعرض بصورة دورية ودعم جهود المحافظة في توفير مختلف السلع ومتطلبات الأسر، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

شريف فاروق وزير التموين التجارة الداخلية معرض السلع الغذائية المتحف الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

الذهب

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

الغندور

بعد الفوز على المصري بثنائية.. الغندور يتغزل بلاعب الزمالك

ترشيحاتنا

لقاء مفتي الجمهورية مع صحفيي الملف الديني

المفتي: نجاح دار الإفتاء في معرض الكتاب ثمرة شراكة مع الإعلام الرشيد

موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب .. دعاء الإفطار للصائمين ثاني الأيام البيض

مؤتمر الأزهر للمرأة

وزراء وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يدعون إلى تضافر الجهود لمنع «تطبيب» خـ.ـتان الإناث

بالصور

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

1.8 مليون كيلومتر.. بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد