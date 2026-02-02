المخرج أحمد خالد موسي يمازح عمرو سعد: اعتزال إيه أنا وراك لحد ما تنتحر

مازح المخرج أحمد خالد موسى الفنان عمرو سعد بعد إعلان الأخير اعتزاله الدراما التليفزيونية عقب مشاركته في مسلسل "إفراج" الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم 2026.

ونشر المخرج صورة تجمعه بعمرو سعد علي حسابه الرسمي علي انستجرام وعلق قائلًا: "اعتزال إيه بعد الشر أنا وراك لحد ما تنتحر".

وقد أعلن عمرو سعد أمس اعتزاله الدراما بعد عرض مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ قائلا: من مسلسل افراج..جهد ضخم يوميا علشان اترك مجال التلفزيون من السنه القادمة وانا حاسس انى قدمت عمل يليق بمصر.

واستكمل: اتمنى أسعدكم وتكونوا فخورين بمسلسل يمثل الدرما المصرية فى كل البلاد العربية ويليق بتاريخنا الكبير اللى قدم نجوم كبيرة للشعوب العربية مش اكاذيب كبيرة.. كل يوم 16 ساعة تصوير وجهد رهيب

مسلسل إفراج

ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.