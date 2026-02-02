أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، الأسباب الحقيقة وراء تواجد اسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضمن ملفات جيفري إبستين، معقبًا: «الملف دا يعتبر الشغل الشاغل للعالم كله، دا بيغطي على موضوع إيران».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «أحمد أبو الغيط تم تداول اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ملفات إبستين، وكمان أعداؤه كتير استغلوا ده، وتم نشره على السوشيال».

وأكد أحمد موسى: «اليوم كلمت أحمد أبو الغيط هاتفيا، وتحدثنا عن ملف إبستين وحقيقة تواجده ضمن هذه الملفات، لافتا إلى أنه تم بحث الملف في الأمانة العامة للجامعة، مشيرا إلى أنه في 2010 تمت دعوته لحضور ملتقى دبلوماسي في جزيرة سيربنت بالإمارات، والمتلقى ده كان لوزراء الخارجية العرب في الإمارات في ذلك الوقت».

وأكمل: "المدعون للملتقى كانوا على قائمة واحدة، وإبستين حصل على نسخة من قائمة المدعويين للملتقى، وبالمناسبة، أبو الغيط لم يذهب للمتلقى، وكمان لم يلتق إطلاقا بـ إبستين، وليس له علاقة بأي شيء، ولكن إبستين حصل على نسخة من قامة المدعوين لهذا الملتقى».

واستطرد: «أحمد أبو الغيط قال لي إن الملتقى كان في الإمارات، ولا توجد علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين وإبستين».