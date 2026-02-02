قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
توك شو

أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل

احمد ابو الغيط
احمد ابو الغيط
عبد الخالق صلاح

كشف الإعلامي أحمد موسى، الأسباب الحقيقة وراء تواجد اسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضمن ملفات جيفري إبستين، معقبًا: «الملف دا يعتبر الشغل الشاغل للعالم كله، دا بيغطي على موضوع إيران».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «أحمد أبو الغيط تم تداول اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ملفات إبستين، وكمان أعداؤه كتير استغلوا ده، وتم نشره على السوشيال».

وأكد أحمد موسى: «اليوم كلمت أحمد أبو الغيط هاتفيا، وتحدثنا عن ملف إبستين وحقيقة تواجده ضمن هذه الملفات، لافتا إلى أنه تم بحث الملف في الأمانة العامة للجامعة، مشيرا إلى أنه في 2010 تمت دعوته لحضور ملتقى دبلوماسي في جزيرة سيربنت بالإمارات، والمتلقى ده كان لوزراء الخارجية العرب في الإمارات في ذلك الوقت».

وأكمل: "المدعون للملتقى كانوا على قائمة واحدة، وإبستين حصل على نسخة من قائمة المدعويين للملتقى، وبالمناسبة، أبو الغيط لم يذهب للمتلقى، وكمان لم يلتق إطلاقا بـ إبستين، وليس له علاقة بأي شيء، ولكن إبستين حصل على نسخة من قامة المدعوين لهذا الملتقى».

واستطرد: «أحمد أبو الغيط قال لي إن الملتقى كان في الإمارات، ولا توجد علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين وإبستين».

أبو الغيط ملفات إبستين احمد موسى

لا تخافوا ولكن احذروا.. أبراج عليها عين وحسد وعكوسات مفاجئة في شهر 2 (فبراير)
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
سيارات برابوس
