برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

واصلت شركة Brabus برابوس الألمانية إثبات قدرتها على كسر القواعد، بعدما كشفت عن أحدث إصداراتها من السيارات المعدلة عالية الأداء، والتي تجمع بين الفخامة المطلقة والقوة الخارقة في حزمة واحدة.

المفاجأة الأولى جاءت مع تقديم نسختين حصريتين تحملان اسمي Brabus 900 Mint وBrabus Super Black، في ظهور هو الأول من نوعه لبرابوس على منصة لامبورجيني.

نسخة Mint خطفت الأنظار بطلائها الأخضر الجريء الذي يسيطر على الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، ليمنح السيارة هوية فريدة لا يمكن تجاهلها، في المقابل، تمثل Super Black المدرسة الكلاسيكية للأداء، مع اعتماد اللون الأسود الكامل ولمسات مكثفة من ألياف الكربون المكشوفة، في مظهر يعكس روح سيارات الحلبات.

ولم تتوقف برابوس عند هذا الحد، إذ كشفت أيضا عن إصدارها الأخطر Brabus 900 Rocket Edition، المبني على مرسيدس-بنز GLE 63 S 4MATIC كوبيه، بإنتاج محدود للغاية لا يتجاوز 25 سيارة فقط.

وتعد هذه النسخة واحدة من أقوى سيارات الـSUV على الإطلاق، بعدما حصلت على محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.5 لتر، بقوة تصل إلى 900 حصان، وعزم دوران هائل يبلغ 1250 نيوتن متر، هذه الأرقام تمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 330 كم/س.

التصميم الخارجي جاء بطابع عدواني واضح، مع طلاء رمادي حصري، وإضافات كربونية حول أقواس العجلات، وشبك أمامي يحمل شعار Rocket بإضاءة حمراء، إلى جانب مشتتات هواء أمامية وخلفية تعزز الثبات عند السرعات العالية، وأربعة مخارج للعادم الرياضي.

كما زودت السيارة بنظام عادم رياضي متطور مزود بصمامات نشطة، يسمح بالانتقال من صوت V8 عنيف في وضع القيادة الرياضية، إلى نغمة هادئة للاستخدام اليومي، وتكتمل المنظومة بعجلات ضخمة ونظام تعليق هوائي رياضي قابل لخفض الارتفاع لتحسين التحكم.

أما المقصورة الداخلية، فجاءت بتوقيع Brabus Masterpiece، مع جلد فاخر، تطريزات دقيقة، ولمسات حمراء تضيف روحا رياضية، لتقدم تجربة تجمع بين الرفاهية المطلقة والأداء المتوحش.