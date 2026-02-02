قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية
أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل
بث مباشر... أحمد موسى يفتح ملفات قضية جيفري إبستين
بالصور

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
كريم عاطف

واصلت شركة Brabus برابوس الألمانية إثبات قدرتها على كسر القواعد، بعدما كشفت عن أحدث إصداراتها من السيارات المعدلة عالية الأداء، والتي تجمع بين الفخامة المطلقة والقوة الخارقة في حزمة واحدة.

المفاجأة الأولى جاءت مع تقديم نسختين حصريتين تحملان اسمي Brabus 900 Mint وBrabus Super Black، في ظهور هو الأول من نوعه لبرابوس على منصة لامبورجيني.

نسخة Mint خطفت الأنظار بطلائها الأخضر الجريء الذي يسيطر على الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، ليمنح السيارة هوية فريدة لا يمكن تجاهلها، في المقابل، تمثل Super Black المدرسة الكلاسيكية للأداء، مع اعتماد اللون الأسود الكامل ولمسات مكثفة من ألياف الكربون المكشوفة، في مظهر يعكس روح سيارات الحلبات.

ولم تتوقف برابوس عند هذا الحد، إذ كشفت أيضا عن إصدارها الأخطر Brabus 900 Rocket Edition، المبني على مرسيدس-بنز GLE 63 S 4MATIC كوبيه، بإنتاج محدود للغاية لا يتجاوز 25 سيارة فقط.

وتعد هذه النسخة واحدة من أقوى سيارات الـSUV على الإطلاق، بعدما حصلت على محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.5 لتر، بقوة تصل إلى 900 حصان، وعزم دوران هائل يبلغ 1250 نيوتن متر، هذه الأرقام تمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 330 كم/س.

التصميم الخارجي جاء بطابع عدواني واضح، مع طلاء رمادي حصري، وإضافات كربونية حول أقواس العجلات، وشبك أمامي يحمل شعار Rocket بإضاءة حمراء، إلى جانب مشتتات هواء أمامية وخلفية تعزز الثبات عند السرعات العالية، وأربعة مخارج للعادم الرياضي.

كما زودت السيارة بنظام عادم رياضي متطور مزود بصمامات نشطة، يسمح بالانتقال من صوت V8 عنيف في وضع القيادة الرياضية، إلى نغمة هادئة للاستخدام اليومي، وتكتمل المنظومة بعجلات ضخمة ونظام تعليق هوائي رياضي قابل لخفض الارتفاع لتحسين التحكم.

أما المقصورة الداخلية، فجاءت بتوقيع Brabus Masterpiece، مع جلد فاخر، تطريزات دقيقة، ولمسات حمراء تضيف روحا رياضية، لتقدم تجربة تجمع بين الرفاهية المطلقة والأداء المتوحش.

شركة Brabus برابوس الألمانية BRABUS برابوس برابوس الألمانية Brabus Super Black Brabus 900 Mint لامبورجيني Super Black سيارات برابوس

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

