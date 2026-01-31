أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر، خلال الفترة الاخيرة انخفاضا كبيرا في الأسعار، بعد ‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات ‏التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام ‏تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد ‏على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.‏

وخلال السطور التالية سنتعرف على أشهر 5 سيارات مستعملة بالسوق المحلي تحت 250 ألف جنيه .

1- دايو نوبيرا

توفر السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2000 مساحة داخلية جيدة وراحة في القيادة، وتاتي بسعة محرك 1600 سي سي (4 سلندر)، ويولد قوة تتراوح بين 106 إلى 110 حصان حسب الموديل وسنة الصنع، وبناقل حركة يدوي (مانيوال) أو أوتوماتيك.

وتتراوح سعر السيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2000 ، داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط من 210 الف جنيه الي 250 الف جنيه ، وقد تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة .

2- هيونداي فيرنا

تشتهر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 بكونها سيارة اعتمادية وقطع غيارها متوفرة ورخيصة نسبيا، وتاتي بسعة محرك 1600 سي سي (4 سلندر - 16 صباب)، يولد قوة تصل إلى 112 حصان تقريبا، وتتوفر بخيارات مانيوال وأوتوماتيك، وتشتهر بتسارعها القوي بالنسبة لوزنها.

وتتراوح سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2010، داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط من 220 الف جنيه الي 250 الف جنيه ، وقد تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة .

3- بي واي دي F3

توفر السيارة بي واي دF3‎ موديل 2013، قيمة جيدة مقابل السعر وتصميم سيدان عصري، وتاتي بسعة محرك 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى حوالي 108 حصان، ومتاح بناقل حركة يدوي، وتعد من أكثر السيارات الصينية انتشارا لاعتماد محركها على تصميمات يابانية مجربة.

وتتراوح سعر السيارة بي واي دF3‎ موديل 2013، داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط من 240 الف جنيه الي 250 الف جنيه ، وقد تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة .

4- شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس موديل 2012 هي سيارة سيدان اقتصادية عائلية مدمجة، اشتهرت باعتماديتها وتوفر قطع غيارها، تم تجميعها في مصر بمحرك 1500 سي سي يولد قوة 86 حصانًا وعزم دوران 133 نيوتن متر. تأتي بناقل حركة يدوي 5 سرعات، وتتميز باستهلاك وقود اقتصادي (حوالي 6.4 لتر/100 كم)، ومكيف هواء، وتتسع لـ 5 أفراد.

وتتراوح سعر السيارة لانوس موديل 2012، داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط من 240 الف جنيه الي 250 الف جنيه ، وقد تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة .

5- سوزوكي ألتو

تتميز السيارة سوزوكي ألتو ‏موديل 2015، بحجمها المدمج المناسب للمدن ‏واقتصاديتها العالية، وتاتي بسعة محرك 800 سي سي (3 سلندر)، يولد قوة ‏متواضعة تبلغ حوالي 48 حصان، فالمحرك مصمم للتوفير الأقصى في استهلاك ‏الوقود وهو مناسب جدا للمشاوير داخل المدن المزدحمة.‏

وتتراوح سعر السيارة سوزوكي ألتو ‏موديل 2015 ، داخل سوق السيارات المستعملة بمتوسط من 230 الف جنيه الي 250 الف جنيه ، وقد تختلف الاسعار على حسب الحالة الفنية للسيارة .