الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رشا عوني

مع اقتراب عيد الفطر خلال الأيام القادمة، بدأت وزارة العمل في صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الفطر والتي تقدر بـ 1500 جنيه للفئات المستحقة، وقد ارتفعت عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي وطريقة الحصول عليها.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة للعيد

و بدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، على أن يستمر الصرف لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي للعامل المسجل سواء من خلال الشركات أو المقاولين.

343 مليون جنيه تكلفة منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة العمل، برئاسة الوزير حسن رداد، اعتماد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الفطر، المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 343.9 مليون جنيه، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 229303 عامل على مستوى 27 محافظة.

بخطوات التسجيل قبل رمضان.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي 2026

طريقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الفطر

 

خطوات ورابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة  باتباع الخطوات التالية:

-الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على خدمات المواطنين في الصفحة الرئيسية، ثم يتم اختيار العمالة غير المنتظمة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على زر استعلام، لتظهر حالة الطلب سواء تم تسجيله مسبقًا أم لا، وإذا كان مستحقًا لأي دعم.

كما يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الخطوط الساخنة التالية:

- 19468: الخط الساخن للاستفسار عن المنحة.

- 142: رقم للاستفسارات العامة وإرسال الرسائل النصية لمعرفة حالة الصرف.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال العام، في المواعيد التالية:

- شهر رمضان المبارك.

- عيد الفطر.

- عيد الأضحى.

- عيد العمال.

- المولد النبوي الشريف.

الفئات المستحقة للمنحة


تشمل منحة العمالة غير المنتظمة عددا من الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي، من أبرزها:

الحرفيون وأصحاب المهن اليدوية.
عمال البناء والتشييد المسجلون.
المزارعون غير الحاصلين على تأمين أو ملكية زراعية.
عمال الصيد الذين يعتمدون على العمل اليومي.
كل من لا يمتلك دخلا ثابتا أو مظلة تأمينية.

كيف يتم التسجيل في العمالة غير المنتظمة؟

وأكدت وزارة العمل، أن هناك مسارين رسميين فقط للانضمام إلى قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، هما:

- المسار الأول: يتم من خلال أصحاب العمل والشركات والمقاولين، الذين يقومون بتحميل بيانات العاملين لديهم عبر المنصة الإلكترونية لخدمات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، هذه المنصة تم إنشاؤها بجهود ذاتية من الإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف على المقاولين.

- المسار الثاني: فيتمثل في الحصر الميداني المباشر، حيث تجرى فرق من مفتشي العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية زيارات إلى مواقع العمل والميادين للقيام بحصر العمال وتسجيلهم يدويا في قواعد البيانات، وهو النهج الذي تم اتباعه مؤخرا مع عمال التراحيل.

طريقة عمل الكوكيز
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
جانب من التكريم
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
