نقيب قراء مصر: تكريم الرئيس لنجوم دولة التلاوة أثلج صدورنا
رفضا للحرب على إيران .. استقالة مدير مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي
استنفار خليجي لمواجهة التهديدات الإيرانية.. تحرك عاجل من قادة مجلس التعاون
هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟.. أمين الإفتاء يجيب
جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات القادمة
نتنياهو: هناك الكثير من المفاجآت لـ إيران لن نكشف عنها
مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي يستقيل: الحرب مع إيران بلا مبرر
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برفع الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر
الاستثمار : استمرار عمل منظومة الإفراج الجمركي في إجازة عيد الفطر
مصر تبحث تطورات أكبر مشروع متكامل للطاقة المتجددة.. تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى
موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات يوم 27 رمضان.. هتفطر إمتى؟
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيدي الفطر وتحرير سيناء
موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة وعدد المستفيدين| تفاصيل

محمد غالي

تبحث العمالة غير المنتظمة موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير منتظمة 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان، في ظل توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

أعلنت وزارة العمل، برئاسة الوزير حسن رداد، اعتماد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 343.9 مليون جنيه، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 229303 عامل على مستوى 27 محافظة.

ومن المقرر بدء صرف المنحة اعتبارا من الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، على أن يستمر الصرف لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي للعامل المسجل سواء من خلال الشركات أو المقاولين.

حددت وزارة العمل عددا من الضوابط للحصول على المنحة، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
أن يتراوح العمر بين 20 و60 عاما.
تسجيل المهنة بشكل واضح في بطاقة الرقم القومي.
عدم وجود دخل ثابت أو اشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
عدم امتلاك سجل تجاري أو نشاط تجاري مسجل.
أن يكون مسجلا مسبقا في قاعدة بيانات وزارة العمل أو مديريات العمل.

الفئات المستحقة للمنحة
تشمل منحة العمالة غير المنتظمة عددا من الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي، من أبرزها:

الحرفيون وأصحاب المهن اليدوية.
عمال البناء والتشييد المسجلون.
المزارعون غير الحاصلين على تأمين أو ملكية زراعية.
عمال الصيد الذين يعتمدون على العمل اليومي.
كل من لا يمتلك دخلا ثابتا أو مظلة تأمينية.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026


يمكن للمستفيدين الاستعلام عن استحقاق المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، عبر الدخول إلى بوابة الخدمات، ثم اختيار خدمات العمالة غير المنتظمة أو قسم المنح والمساعدات.

ويتم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن منحة عيد الفطر 2026، وإدخال الرقم القومي بشكل صحيح، ثم الضغط على خيار الاستعلام، لتظهر النتيجة فورا متضمنة موقف الاستحقاق وقيمة الدعم وموعد الصرف وجهة الصرف.

آخر موعد لصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة شهر رمضان موعد صرف منحة موعد صرف منحة عيد الفطر منحة عيد الفطر

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

