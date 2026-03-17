موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة وعدد المستفيدين| تفاصيل

تبحث العمالة غير المنتظمة موعد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير منتظمة 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان، في ظل توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

آخر موعد لصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

تفاصيل منحة عيد الفطر 2026

أعلنت وزارة العمل، برئاسة الوزير حسن رداد، اعتماد صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 343.9 مليون جنيه، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، ليستفيد منها 229303 عامل على مستوى 27 محافظة.

ومن المقرر بدء صرف المنحة اعتبارا من الساعة 12 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، على أن يستمر الصرف لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات، باستخدام بطاقة الرقم القومي للعامل المسجل سواء من خلال الشركات أو المقاولين.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل عددا من الضوابط للحصول على المنحة، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يتراوح العمر بين 20 و60 عاما.

تسجيل المهنة بشكل واضح في بطاقة الرقم القومي.

عدم وجود دخل ثابت أو اشتراك بالتأمينات الاجتماعية.

عدم امتلاك سجل تجاري أو نشاط تجاري مسجل.

أن يكون مسجلا مسبقا في قاعدة بيانات وزارة العمل أو مديريات العمل.

الفئات المستحقة للمنحة

تشمل منحة العمالة غير المنتظمة عددا من الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي، من أبرزها:

الحرفيون وأصحاب المهن اليدوية.

عمال البناء والتشييد المسجلون.

المزارعون غير الحاصلين على تأمين أو ملكية زراعية.

عمال الصيد الذين يعتمدون على العمل اليومي.

كل من لا يمتلك دخلا ثابتا أو مظلة تأمينية.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026



يمكن للمستفيدين الاستعلام عن استحقاق المنحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، عبر الدخول إلى بوابة الخدمات، ثم اختيار خدمات العمالة غير المنتظمة أو قسم المنح والمساعدات.

ويتم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن منحة عيد الفطر 2026، وإدخال الرقم القومي بشكل صحيح، ثم الضغط على خيار الاستعلام، لتظهر النتيجة فورا متضمنة موقف الاستحقاق وقيمة الدعم وموعد الصرف وجهة الصرف.