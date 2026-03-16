الأنبا بشارة يمنح الدرجة الإنجيلية لشماسين

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماسين يسري ماهر، ومايكل ميلاد، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص البلد.

شارك في الصلاة القمص يونان إستمالك، والأب يوساب أيوب، راعيا الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية حول "لقاء الرب يسوع مع المرأة السامرية"، الذي غيّر حياتها، وجعلها كارزة، ومبشرة له، كما أكد راعي الإيبارشيّة أن العالم اليوم بحاجة إلى شهود حقيقيين يلتقون بالمسيح كل لحظة من خلال كلمته، والأسرار المقدسة، وينقلون الخبر السار للجميع بالقول، والحياة.

وبهنأ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الشماسين يسري ماهر، ومايكل ميلاد، كما يتمنى لهما خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.