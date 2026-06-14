رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور حاليا مع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الثاني، عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج للاستعلام عن الدرجات فورا وبشكل مباشر، ووفرت مشيخة الأزهر الشريف إمكانية الحصول على نتيجة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس عبر الإنترنت للتيسير على الطلاب ومنع التكدس في المدارس، وفي السطور التالية، ننشر لكم الرابط الرسمي والخطوات الصحيحة والمباشرة لجلب النتيجة فور اعتمادها.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية 2026

ولمن يرغب في يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وبلغت نسبة نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 83.07% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات البالغ 262,841 طالبًا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 71.64% من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 207,109 طلاب وطالبات، وجاءت نتيجة البرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 96.2%.

وجاءت نتائج امتحانات «أبناء الأزهر في الخارج»، بنسبة نجاح بلغت 95.58% للشهادة الابتدائية، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 95.8%.

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية الأزهرية

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فور ظهورها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية. اختيار "خدمات الأزهر الشريف". الضغط على "نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية" أو "نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية". تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب. إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح. الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة والدرجات فورًا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، أنه سيتم إتاحة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026م، على صفحة الأزهر الشريف، وعبر بوابة الأزهر عقب اعتمادها.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وأتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بالتزامن مع اعتماد النتيجة رسميًا وفقا لما أعلنه الأزهر الشريف.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، التي خصصت رابطًا مباشرًا لتسهيل الحصول على النتائج ومعرفة الدرجات بشكل سريع ودقيق.

كانت أعمال التصحيح والمراجعة قد انتهت بالكامل، حيث جرى تدقيق الدرجات ومراجعة النتائج لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، تمهيدًا لاعتمادها وإتاحتها إلكترونيًا أمام الطلاب في مختلف المحافظات.

وفي الختام، تقدم الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي أولى العملية التعليمية عناية فائقة، كما هنأ الطلاب الناجحين وأسرهم بهذه المناسبة، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق والاجتهاد، مؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لأبنائه في مختلف المراحل التعليمية.

كما وجَّه الشكر والتقدير إلى المعلمين والإداريين والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية على ما بذلوه من جهود مخلصة، أسهمت في نجاح العام الدراسي وخروج الامتحانات بصورة تعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية.