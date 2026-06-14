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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية
إيمان طلعت

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، أصبحت محل بحث كثير من طلاب الأزهر الشريف وأولياء أمورهم حيث يترقبوا بعد قليل إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بالتزامن مع قرب اعتمادها رسميًا وإتاحتها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وتزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، خاصة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل مختلف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإعلان النتائج رسميًا.

وكشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف أن أعمال التصحيح والتدقيق انتهت بالكامل، مع مراجعة أوراق الإجابة والدرجات بدقة لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب، قبل عرض النتائج للاعتماد النهائي وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

للاستعلام عن نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية اضغط هنا .

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج فور ظهورها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية.
اختيار "خدمات الأزهر الشريف".
الضغط على "نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية" أو "نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية".
تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.
إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
الضغط على زر الاستعلام لعرض النتيجة والدرجات فورًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأزهر الشريف على تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج إلكترونيًا بشكل سريع ودقيق دون الحاجة إلى التوجه للمعاهد الأزهرية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج بوابة الأزهر الإلكترونية بوابة الأزهر نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية

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