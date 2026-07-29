أبو قير للأسمدة يستهدف التعاقد مع الليبي الدوكالي الصيد لدعم وسط الملعب

يكثف نادي أبو قير للأسمدة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع لاعب الوسط الليبي الدوكالي الصيد، لاعب معيذر القطري، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي اهتمام النادي باللاعب في ظل رغبة الإدارة في توفير عناصر تمتلك الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة الفنية، خاصة في مركز خط الوسط، بهدف تكوين فريق قادر على المنافسة وتحقيق هدفه الأول بالبقاء في الدوري المصري الممتاز.

ويعد الدوكالي الصيد من اللاعبين الذين يمتلكون خبرات كبيرة في الدوري القطري، بعدما ارتدى قمصان عدة أندية، أبرزها الأهلي والريان والوكرة والشمال، كما خاض تجربة مع الأهلي طرابلس الليبي خلال الموسم الماضي قبل انتقاله إلى معيذر.

ومن المنتظر أن يحسم أبو قير للأسمدة موقفه النهائي من الصفقة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني وخطة تدعيم الفريق.