50 % من حقوق الصورة.. سر اقتراب تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

اقترب ريال مدريد من التوصل لاتفاق مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بشأن تمديد عقده، في ظل تمسك إدارة النادي باستمرار أحد أبرز ركائز الفريق خلال السنوات المقبلة.

القيمة التجارية تحسم الملف.. ريال مدريد يقترب من تجديد عقد فينيسيوس

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، إذ لم يعد يفصل النادي واللاعب سوى أقل من 10 ملايين يورو، أي ما يقارب 40 مليون يورو على مدار عقد جديد يمتد لأربعة مواسم.

ولا تنظر إدارة ريال مدريد إلى الملف من الجانب الرياضي فقط، بل ترى في فينيسيوس أحد أهم الأصول التجارية للنادي، بعدما أصبح مصدرًا كبيرًا للإيرادات بفضل حقوق صورته، التي يمتلك النادي نحو 50% منها.

ويرتبط اللاعب البرازيلي بعقود رعاية مع عدد من العلامات التجارية العالمية، أبرزها Nike وPepsi وPrada وLEGO وFortnite وGatorade، وهو ما يدر عوائد مالية كبيرة على ريال مدريد، ويخفف من الأعباء المالية المتعلقة براتبه، الذي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأكد الصحفي خوسي بادييا أن فينيسيوس يحقق للنادي أرباحًا كبيرة من حقوق صورته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ريال مدريد كان صاحب الدور الأكبر في تحويل اللاعب إلى نجم عالمي، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق نهائي أمرًا متوقعًا.

كما أوضح ممثلو اللاعب أن الاهتمام التجاري بفينيسيوس يتزايد باستمرار، في ظل مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، بعد نجاحاته مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل، إلى جانب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد في صيف 2017 قادمًا من فلامنجو مقابل 45 مليون يورو، ليصبح أحد أنجح صفقات النادي في السنوات الأخيرة، بعدما خاض 375 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 128 هدفًا، وصنع 85 آخرين، وأسهم بشكل مباشر في حصد العديد من الألقاب.