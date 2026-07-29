نقل الكهرباء توقع عقدا لربط محطة غرب المنصورة لدعم استقرار التغذية

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع إحدى الشركات لتنفيذ أعمال فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة «أجا/سمنود الجديدة» جهد 66 ك.ف على محطة محولات غرب المنصورة، بنظام تسليم المفتاح، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة.

ويتضمن المشروع توريد العازلات وملحقاتها وملحقات الموصلات، إلى جانب تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال التركيبات وشد الموصلات، وتركيب السلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية (OPGW)، وإجراء جميع الاختبارات الفنية اللازمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ويستهدف المشروع، التابع لمنطقة كهرباء الدلتا، تأمين التغذية الكهربائية لمدينة المنصورة، ومواجهة الزيادة المستمرة في الأحمال، إلى جانب توفير التغذية اللازمة لعدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع «تحيا مصر» والمراكز الطبية المتخصصة وتقسيم ابن زيد، بإجمالي أحمال تقديرية تبلغ 57 ميجا فولت أمبير.

كما يسهم المشروع في دعم محطة محولات غرب المنصورة، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتخفيف الأحمال عن المحطات المغذية للمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال تسعة أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة تواصل تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف رفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة، وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة، وضمان توفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة تدعم خطط التنمية والمشروعات القومية بمختلف المحافظات.