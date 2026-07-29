التفوق لا يُصنع بالغش.. دفاع برلماني عن أوائل الثانوية العامة في مصر

أكدت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، أن وجود بعض حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة لا يعني التشكيك في نتائج الأوائل أو التقليل من جهود الطلاب المتفوقين، مشددة على أن الطالب المجتهد يظل متميزًا بفضل مسيرته التعليمية منذ مراحل الدراسة الأولى.

وقالت النائبة علي صفحتها الشخصية فيس بوك إن "هناك لجانًا قد تحدث بها حالات غش بسبب غياب الضمير لدى بعض الأشخاص، وهو أمر يضر بالطلاب وبالمجتمع ككل، وسيتم التعامل معه ومحاسبة المتسببين فيه"، مؤكدة أن الدولة تسعى للقضاء على هذه الظواهر خلال السنوات المقبلة.

سنحاسب المتسببين في الغش

وأوضحت خضر أن تحليل نتائج أوائل الثانوية العامة يكشف تقاربًا كبيرًا في الدرجات بين الطلاب الأوائل، بما يعكس قوة المنافسة بينهم، مشيرة إلى أن الفروق بينهم جاءت في حدود أجزاء بسيطة من الدرجات.

الشاطر يثبت نفسه منذ سنوات الدراسة

واستعرضت النائبة نتائج أوائل الجمهورية في مختلف الشعب، موضحة أن أعلى الدرجات جاءت كالتالي:

علمي علوم: من 320/318.5 درجة.

من 320/318.5 درجة. علمي رياضة: من 319.5/318 درجة.

من 319.5/318 درجة. الشعبة الأدبية: من 318.5/316 درجة.

من 318.5/316 درجة. الدمج: تراوحت النتائج بين 319 درجة للأول أدبي، و311 لعلمي رياضة، و309 لعلمي علوم.

تراوحت النتائج بين 319 درجة للأول أدبي، و311 لعلمي رياضة، و309 لعلمي علوم. المكفوفون: من 314.5/310 درجات.

وأشارت إلى أن الطالب الحاصل على المركز الأول بمحافظة الشرقية، على سبيل المثال، لم يفصل بينه وبين صاحب المركز الثاني سوى نصف درجة، وهو ما يؤكد قوة المنافسة ودقة الفروق بين المتفوقين.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة استمرار تطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة، والعمل على القضاء على أي محاولات للغش أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، مع تقديم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وأوائل الجمهورية متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.