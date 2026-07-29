اعرف موقفك.. البريد يكشف موعد صرف مستحقات المعاشات

طمأنت الهيئة القومية للبريد أصحاب المعاشات بشأن أزمة تأخر صرف بعض المستحقات المالية، مؤكدة أن المشكلة المرتبطة بأنظمة التشغيل الإلكترونية "السيستم" في طريقها للحل، مع بدء صرف مستحقات الحالات المتأخرة خلال بداية شهر أغسطس المقبل.

45 ألف حالة تأثرت بمشكلة التشغيل الإلكتروني

وأكد سيد طمان، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، أن عدد أصحاب المعاشات الذين واجهوا مشكلة بسبب "السيستم" بلغ نحو 45 ألف مواطن، موضحًا أنه تم بالفعل صرف مستحقات شريحة كبيرة منهم خلال الفترة الماضية بقيمة وصلت إلى نحو 700 مليون جنيه.

صرف مستحقات 18.5 ألف مواطن خلال أغسطس

وأوضح طمان أن المتبقي من الحالات المتأثرة يبلغ نحو 18 ألفًا و500 مواطن، مشيرًا إلى أن الهيئة تستعد لصرف مستحقاتهم مع بداية شهر أغسطس، مؤكدًا توافر السيولة النقدية وعدم وجود أي أزمة في إتاحة الخدمة.

4700 مكتب بريد و3100 ماكينة لخدمة أصحاب المعاشات

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن صرف المعاشات يتم من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 4700 مكتب بريد و3100 ماكينة صراف آلي، مع استمرار تغذية الماكينات بالسيولة النقدية بشكل دوري لضمان انتظام عمليات الصرف.

رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات بشأن مواعيد الصرف

وأكد طمان أن صرف المعاشات لم يعد مرتبطًا بأيام محددة، حيث يمكن لصاحب المعاش الحصول على مستحقاته طوال الشهر من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد أو البنوك، وهو ما يساهم في تقليل التكدسات خلال الأيام الأولى من الشهر.

البريد يواصل متابعة الشكاوى وحل المشكلات

وشددت الهيئة القومية للبريد على استمرار متابعة شكاوى أصحاب المعاشات والتدخل السريع لحل أي مشكلات تواجه المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سهولة حصولهم على مستحقاتهم المالية.