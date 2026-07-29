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سعر الفضة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في مصر..عيار 925 يسجل 91.5 جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الفضة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في مصر..عيار 925 يسجل 91.5 جنيه

سعر الفضة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في مصر وعيار 925 يسجل 91.5 جنيه
سعر الفضة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في مصر وعيار 925 يسجل 91.5 جنيه
عبد الفتاح تركي
نتيجة الثانوية العامة 2026

ارتفع سعر الفضة في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 داخل أسواق الصاغة، إذ سجل سعر الفضة عيار 925 نحو 91.5 جنيه للبيع و87 جنيهًا للشراء، بينما تباينت أسعار باقي الأعيرة وفق آخر تحديثات السوق، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب عند مستوياتها المعلنة اليوم، وهو ما يدفع الكثير من المواطنين والمستثمرين إلى متابعة حركة أسعار المعادن الثمينة بصورة مستمرة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في الوقت المناسب.

كم سجل سعر الفضة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026؟

شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، وسط متابعة واسعة من المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الفضية أو الاستثمار في السبائك والجنيهات الفضية، خاصة مع استمرار تغيرات الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.

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الفضة ولا الذهب

وجاءت أسعار الفضة في منتصف التعاملات وفق آخر تحديث على النحو الآتي:

بلغ سعر الفضة عيار 999 نحو 98.75 جنيه للبيع، و93.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الفضة عيار 925 نحو 91.5 جنيه للبيع، و87 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الفضة عيار 900 نحو 89 جنيهًا للبيع، و84.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الفضة عيار 800 نحو 79.25 جنيه للبيع، و75.25 جنيه للشراء.

أما سعر الفضة عيار 600 فقد سجل نحو 59.25 جنيه للبيع، و56.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الفضة نحو 732 جنيهًا للبيع، و696 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر أوقية الفضة نحو 57.996 دولار للبيع، و57.955 دولار للشراء.

سعر الفضة عيار 925 اليوم في مصر

يعد عيار 925 من أكثر أنواع الفضة انتشارًا في الأسواق المصرية، نظرًا لاعتماده بصورة كبيرة في صناعة الحلي والإكسسوارات والمشغولات الفضية، وقد سجل خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 نحو 91.5 جنيه للبيع، مقابل 87 جنيهًا للشراء، وفق أحدث تحديث للأسعار.

ويواصل هذا العيار جذب اهتمام المشترين والباحثين عن أسعار الفضة بصورة يومية، باعتباره الأكثر تداولًا في محال الصاغة والأسواق المحلية.

أسعار الفضة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026

بالتزامن مع متابعة أسعار الفضة، يواصل كثير من المواطنين متابعة أسعار الذهب في مصر، والتي جاءت وفق آخر تحديث على النحو الآتي.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6714.25 جنيه للبيع، و6657.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 6154.75 جنيه للبيع، و6102.5 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5875 جنيهًا للبيع، و5825 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5035.75 جنيه للبيع، و4992.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47000 جنيه للبيع، و46600 جنيه للشراء.

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 4035.45 دولار للبيع، و4035.11 دولار للشراء.

الفضة

لماذا يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الفضة والذهب؟

تحظى أسعار الفضة والذهب باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، سواء بغرض شراء المشغولات أو الادخار أو متابعة حركة الأسواق، إذ تؤثر التغيرات اليومية في الأسعار على قرارات البيع والشراء، لذلك يحرص كثيرون على متابعة آخر تحديثات أسعار المعادن الثمينة بصورة مستمرة، خاصة مع التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

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