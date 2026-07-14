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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إمبابي: 329 ألف مستثمر يقودون طفرة الاستثمار الرقمي في صناديق الذهب والفضة

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم
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أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أداء صناديق الاستثمار في الذهب والفضة يعكس تحولًا ملحوظًا في سلوك المدخر المصري، مع تزايد الاعتماد على أدوات الاستثمار الرقمية في المعادن النفيسة، مدفوعًا بارتفاع الوعي الاستثماري وسهولة استخدام المنصات الإلكترونية.

وأوضح إمبابي ، أن عدد المستثمرين في صناديق الذهب والفضة ارتفع إلى 329 ألف مستثمر بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 289 ألف مستثمر بنهاية مارس الماضي، بنسبة نمو بلغت 14% خلال الربع الثاني من العام، وهو ما يعكس تسارع الإقبال على الاستثمار الإلكتروني في المعادن النفيسة.

وأضاف أن صافي أصول صناديق الذهب والفضة سجل نحو 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ9.28 مليار جنيه بنهاية مارس، بما يؤكد استمرار تدفق الاستثمارات إلى هذا القطاع رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، في ظل تنامي الثقة في الذهب والفضة كملاذين لحفظ القيمة والتحوط.

وأشار إلى أن التقرير كشف عن تغير واضح في التركيبة العمرية للمستثمرين، إذ استحوذت الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا على 39.4% من إجمالي المستثمرين، تلتها الفئة من 30 إلى 40 عامًا بنسبة 32%، لتستحوذ الفئتان معًا على أكثر من 70% من إجمالي المستثمرين، وهو ما يعكس تنامي ثقافة الاستثمار الرقمي بين الشباب.

وأوضح إمبابي أن الأجيال الجديدة أصبحت أكثر اعتمادًا على التطبيقات والمنصات الرقمية لإدارة مدخراتها واستثماراتها، بدلاً من الوسائل التقليدية، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين بصورة لافتة.

وأضاف أن الأفراد يمثلون 71% من إجمالي المستثمرين في صناديق الذهب والفضة، مقابل 29% للمؤسسات، بينما بلغت نسبة الذكور 83% من المستثمرين الأفراد، مقابل 17% للإناث.
 

وأكد أن صناديق الذهب استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات، إذ بلغ عدد المستثمرين بها نحو 306.5 ألف مستثمر موزعين على 7 صناديق، بإجمالي أصول بلغت 9.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وفيما يتعلق بصناديق الفضة، أوضح إمبابي أن إطلاق أول صندوقين للاستثمار في الفضة خلال الربع الثاني من العام يمثل خطوة مهمة لتنويع المنتجات الاستثمارية في سوق المعادن النفيسة، مشيرًا إلى نجاحهما في جذب نحو 22.3 ألف مستثمر خلال أشهر قليلة، بإجمالي أصول بلغ 146.1 مليون جنيه.

وأشار إلى أن تجربة «آي صاغة» تؤكد أن الشراء الإلكتروني للذهب أصبح من أسرع أدوات الادخار والاستثمار نموًا، في ظل توافر حلول رقمية تتيح متابعة الأسعار لحظيًا وإتمام عمليات الشراء والاستثمار بسهولة وأمان.

وتوقع إمبابي استمرار نمو الاستثمار الإلكتروني في الذهب والفضة خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بزيادة الوعي المالي، والتوسع في التكنولوجيا المالية، وطرح المزيد من المنتجات الاستثمارية الرقمية، مؤكدًا أن المؤشرات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تعكس مرحلة جديدة يشهدها سوق المعادن النفيسة في مصر، عنوانها التحول الرقمي واتساع قاعدة المستثمرين، خاصة بين فئة الشباب.

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