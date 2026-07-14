مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم.. الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة مجانًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل بين منتخب الأرجنتين ومنافسه إنجلترا ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026

وتأهل منتخب الأرجنتين عقب انتصار مثير على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم 2026

يستضيف ملعب أتلانتا القمة المنتظرة مساء غدا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يدخل منتخب الأرجنتين اللقاء بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يتطلع منتخب إنجلترا إلى الإطاحة بحامل اللقب والعبور إلى النهائي.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الثاني على التوالي لصالح اسطورتهم ليونيل ميسي الذي يشارك في المونديال الأخير له في مشواره مع كرة القدم.

وفي المقابل، بلغ المنتخب الإنجليزي نصف النهائي بعد انتصار صعب على النرويج بنتيجة 2-1 عقب التمديد للأشواط الإضافية، ليواصل "الأسود الثلاثة" حلم استعادة اللقب العالمي، ويضربوا موعدًا ناريًا مع الأرجنتين في صراع جديد على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وانجلترا

وتذاع مباراة الأرجنتين وانجلترا غدا عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس العالم 2026 من خلال قناة 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 2 وbeIN Max 3 وbeIN Max 4