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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مليارات المونديال.. فرنسا تتصدر وإسبانيا تراهن على يامال والأرجنتين خارج نادي المليار .. إيه الحكاية

منتخب الارجنتين
منتخب الارجنتين
محمود أحمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لم يعد الصراع في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 يقتصر على المستطيل الأخضر فقط بل امتد إلى لغة الأرقام والقيمة التسويقية في ظل امتلاك المنتخبات الأربعة المتأهلة كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وتفرض فرنسا وإنجلترا وإسبانيا والأرجنتين نفسها كقوى كروية على المستوى الفني إلا أن الفوارق المالية بين هذه المنتخبات تكشف حجم الاستثمارات الهائلة في المواهب وفقًا لآخر تحديثات منصة "ترانسفير ماركت" المتخصصة في تقييم اللاعبين.

فرنسا.. أغلى منتخب في نصف النهائي

يتربع المنتخب الفرنسي على قمة قائمة أغلى المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعدما بلغت القيمة التسويقية لإجمالي لاعبيه نحو 1.52 مليار يورو ليؤكد استمرار تفوقه في امتلاك نخبة من أبرز نجوم اللعبة.

ويتصدر كيليان مبابي قائمة أغلى لاعبي "الديوك" بقيمة تسويقية تبلغ 180 مليون يورو ليواصل مكانته بين نخبة لاعبي العالم بينما يأتي خلفه مايكل أوليز نجم بايرن ميونخ بقيمة وصلت إلى 150 مليون يورو بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع الفريق البافاري.

ولا تتوقف القوة الفرنسية عند هذا الحد إذ تضم القائمة أيضًا ثلاثة لاعبين تجاوزت قيمتهم حاجز 100 مليون يورو وهم ديزيري دوي نجم باريس سان جيرمان بقيمة 120 مليون يورو وعثمان ديمبيلي بقيمة 100 مليون يورو إلى جانب مدافع أرسنال ويليام ساليبا بالقيمة نفسها.

وفي المقابل يعد نجولو كانتي أقل لاعبي المنتخب الفرنسي قيمة تسويقية حيث تبلغ قيمته الحالية 4 ملايين يورو فقط في ظل تقدمه في العمر وعدم مشاركته في أي دقيقة خلال منافسات البطولة.

إنجلترا.. كتيبة النجوم تطارد فرنسا

يأتي المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بقائمة أغلى منتخبات المربع الذهبي بعدما وصلت القيمة التسويقية للاعبيه إلى 1.36 مليار يورو.

ويقود جود بيلينجهام قائمة أغلى لاعبي "الأسود الثلاثة" بقيمة تبلغ 130 مليون يورو بينما يواصل ثنائي أرسنال ديكلان رايس وبوكايو ساكا الحفاظ على مكانتهما بين الأغلى عالميًا بقيمتين تصلان إلى 120 مليون يورو و110 ملايين يورو على الترتيب.

ورغم تألقه اللافت في البطولة واعتلائه قائمة هدافي منتخب إنجلترا برصيد 6 أهداف فإن القيمة التسويقية لهاري كين تراجعت إلى 60 مليون يورو متأثرة بعامل السن ليحتل المركز الحادي عشر بين لاعبي منتخب بلاده من حيث القيمة السوقية.

إسبانيا.. يامال يقود ثورة الأرقام

يحتل المنتخب الإسباني المركز الثالث بين منتخبات نصف النهائي بقيمة تسويقية إجمالية بلغت 1.22 مليار يورو ويبرز اسم لامين يامال كأغلى لاعب في العالم بعدما وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو وهو الرقم الذي يجعله وحده يمثل أكثر من 16% من إجمالي القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا.

ولا يبتعد بيدري كثيرًا عن زميله بعدما ارتفعت قيمته إلى 150 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى لاعبي "لاروخا" ورابع أغلى لاعب في العالم وهو ما يعكس حجم الجيل الإسباني الجديد الذي يراهن عليه المنتخب لاستعادة أمجاد المونديال.

الأرجنتين.. الأقل قيمة والأكثر خبرة

ورغم نجاحه في بلوغ نصف النهائي يبقى المنتخب الأرجنتيني الأقل من حيث القيمة التسويقية بين المنتخبات الأربعة بعدما بلغت قيمة لاعبيه مجتمعة 807.5 ملايين يورو ليكون المنتخب الوحيد في هذا الدور الذي لم يكسر حاجز المليار يورو.

ويتصدر جوليان ألفاريز قائمة أغلى لاعبي منتخب التانجو بقيمة 100 مليون يورو ليكون اللاعب الأرجنتيني الوحيد الذي تجاوز هذا الرقم.

ويأتي خلفه إنزو فيرنانديز بقيمة 90 مليون يورو ثم لاوتارو مارتينيز بقيمة 85 مليون يورو وأخيرًا نيكو باز بقيمة 80 مليون يورو ليشكل الرباعي العمود الفقري للقيمة السوقية للمنتخب.

أما الأسطورة ليونيل ميسي فرغم تقديمه بطولة استثنائية واعتلائه صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف بالتساوي مع كيليان مبابي فإن قيمته التسويقية الحالية لا تتجاوز 15 مليون يورو في انعكاس طبيعي لتقدمه في العمر بعدما خرج من قائمة أغلى 250 لاعبًا في البطولة.

كأس العالم 2026 فرنسا إنجلترا إسبانيا الأرجنتين كيليان مبابي بيلينجهام لامين يامال ألفاريز ميسي

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