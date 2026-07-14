تشكيل إسبانيا المتوقع أمام فرنسا اليوم في كأس العالم

يخوض منتخب إسبانيا اختبارًا قويًا عندما يلتقي نظيره الفرنسي مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المرشحين لحصد اللقب.

وتقام المباراة على ملعب دالاس، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل المستويات المميزة التي قدمها المنتخبان طوال مشوارهما في البطولة، حيث يسعى كل طرف إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو الجاري.

ووصل المنتخب الإسباني إلى هذا الدور بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي، ليواصل عروضه القوية تحت قيادة المدير الفني لويس دي لا فوينتي، الذي نجح في تكوين مجموعة متجانسة تجمع بين الخبرة والشباب.

ويأمل المنتخب الإسباني في مواصلة مشواره الناجح والاقتراب خطوة جديدة من استعادة لقب كأس العالم، بينما يدرك أن مواجهة فرنسا ستكون واحدة من أصعب مبارياته في البطولة، نظرًا لما يمتلكه المنافس من عناصر مميزة وخبرة كبيرة في المواجهات الكبرى.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة إسبانيا وفرنسا مع المتأهل من المباراة الثانية في نصف النهائي، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإنجلترا، في نهائي مرتقب يحدد بطل النسخة الحالية من المونديال.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب لويس دي لا فوينتي على تشكيل يضم أوناي سيمون في حراسة المرمى، وأمامـه في خط الدفاع بيدرو بورو، وباو كوبارسي، وإيمريك لابورت، ومارك كوكوريلا.

وفي خط الوسط يتواجد الثنائي رودري وبيدري، بينما يقود الثلاثي لامين يامال، وداني أولمو، وأليكس باينا التحركات الهجومية خلف رأس الحربة ميكيل أويارزابال، الذي يعول عليه المنتخب الإسباني في ترجمة الفرص إلى أهداف، وقيادة الفريق نحو بلوغ المباراة النهائية ومواصلة الحلم بحصد لقب كأس العالم.



