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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: «حق الطريق» موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد
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أعلنت وزارة الأوقاف تحديد موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان «حق الطريق»، على أن يتناول الأئمة من خلاله القيم التي أرساها الإسلام في الحفاظ على الطريق العام، كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع تسليط الضوء على صور الأذى المعاصرة التي تمثل اعتداءً على حقوق الآخرين.

وأوضحت الوزارة أن الخطبة ستتناول عددًا من السلوكيات السلبية المنتشرة، من بينها مخالفة قواعد وأنظمة المرور، ورشق القطارات بالحجارة، والاعتداء على وسائل النقل، إلى جانب العبور غير القانوني لخطوط السكك الحديدية، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات، وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف التي تدعو إلى حفظ النفس وصيانة الحقوق.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام التام بموضوع الخطبة المحدد، وعدم الخروج عنه، مع مراعاة الوقت المقرر للخطبتين، وذلك في إطار حرصها على توحيد الخطاب الدعوي وتحقيق أقصى استفادة توعوية للمصلين في مختلف مساجد الجمهورية.

موضوع الخطبة الثانية

وفي السياق ذاته، حددت الوزارة موضوع الخطبة الثانية بعنوان «كيفية اغتنام الإجازة الصيفية»، حيث دعت إلى أهمية وضع خطة واضحة للاستفادة من فترة الإجازة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحياة الدنيوية والواجبات الدينية.

كما أكدت الخطبة الثانية على ضرورة استثمار الوقت في تنمية المهارات واكتساب المعرفة، وتعزيز صلة الرحم، إلى جانب الاهتمام بالصحة البدنية والنفسية، باعتبارها عناصر أساسية لبناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة تحديات الحياة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية، من خلال المنابر الدعوية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر التزامًا واحترامًا للقانون والآداب العامة.

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