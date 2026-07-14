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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مد فترة الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لترقي المعلمين حتى17 أغسطس

الأكاديمية المهنية للمعلمين
الأكاديمية المهنية للمعلمين
ياسمين بدوي
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قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين، مد فترة تسجيل التقدم للترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي حتى يوم الإثنين 17 أغسطس بنفس ذات الشروط والضوابط الواردة، موجهة بالتنبيه المشدد بتعميم القرار على ديوان المديريات وجميع دواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة والتوقيع عليها بالعلم ، وذلك نظرًا لإجراء بعض أعمال التطوير والتحديث على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم  ، وما تبعه من ضرورة استلام مسئولي الحكومة الإلكترونية في المديريات التعليمية والإدارات التابعة والمدارس كلمات السر الجديدة للدخول على الموقع، ومشاركة الكثير من أعضاء هيئة التعليم في أعمال الامتحانات.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أن ذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ويتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات لكل من يستوف كافة الشروط الآتية:

  •  أن يكون المعلم شاغلا لإحدى وظائف المعلمين اعتبارا من 1 يناير وما قبلها.
     
  •  أن يكون المعلم المرشح قد أتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة في 31 ديسمبر.
     
  •  أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية 
  •  أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل.
    وتقع على الإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.
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