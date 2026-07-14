قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التردد متاح.. قناة مجانية ناقلة لمباراة الأرجنتين وإنجلترا فى كأس العالم
انتقادات وتحريف.. القصة الكاملة لأزمة الفيديو المسرب لـ مصطفي كامل عن الشرقية
مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم.. الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة مجانًا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي‎ ‎بسوريا
يعود لعصر الرعامسة.. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في الأقصر
حسام حسن له فضل عليا.. عبدالناصر زيدان يروى كواليس علاقته بـ العميد| صور
الزراعة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لأكثر من 7 أشهر
استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في مدينة خان يونس
إصابة فنانة أمريكية شهيرة بورم فى المخ ومطالبات بالتبرع لعلاجها
انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر
3000 فرصة عمل بمجال الإنشاءات بشروع بالضبعة.. برواتب تبدأ من 15 ألف جنيه
الشيخ تميم بن حمد يعرب عن تقديره البالغ لزيارة وتعزية الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة.. الذكاء الاصطناعي يحول كاميرات المراقبة إلى أداة لزيادة الأرباح.. ومصر مؤهلة لتوطين الصناعة

مؤتمر
مؤتمر
أحمد عبد القوى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد أنس الزعبي، مدير الاستشارات الهندسية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة «أكسيس كوميونيكيشنز»، أن الكوادر المصرية تمتلك كفاءات عالية، وهو ما يشجع الشركة على طرح أحدث منتجاتها وحلولها التقنية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.


وقال الزعبي خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة  إن دور كاميرات المراقبة لم يعد يقتصر على تعزيز الأمن فقط ، بل أصبحت بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة لتحليل البيانات ودعم الأنشطة التجارية، موضحًا أن المؤسسات تستطيع الاستفادة منها في مراقبة حركة العملاء، وتحليل أنماط التسوق، وقياس معدلات الإقبال، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل.


وأضاف أن اختيار الكاميرا المناسبة يجب أن يعتمد على احتياجات النشاط التجاري، وليس فقط على جودة الصورة، لأن الأنظمة الحديثة توفر تحليلات ذكية تساعد أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات أكثر دقة وتحقيق عائد أكبر من استثماراتهم.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مكونًا أساسيًا في حلول المراقبة الحديثة، حيث يوفر إمكانات متقدمة تتجاوز التسجيل التقليدي لتشمل التحليل الفوري للأحداث ورصد المؤشرات التجارية.
وأوضح الزعبي أن الشركة تنظر باهتمام إلى فرص توطين الصناعة في مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والقرب من أسواق الخليج وأوروبا، إلى جانب توافر الكوادر البشرية المؤهلة والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.
 

وقال إن الشركة تحرص على إقامة مؤتمرات بالقاهرة للتواصل مع السوق المصرى وتبادل الخبرات من واحد من أهم الأسواق للشركة العالمية .

مؤتمر مصر كاميرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء 14 يوليو

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء 14 يوليو

في صمت ودون إنذار.. عادات يومية قد تُضعف الكلى وتزيد خطر الإصابة بأمراضها

في صمت ودون إنذار.. عادات يومية قد تُضعف الكلى وتزيد خطر الإصابة بأمراضها

استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي عبر موقع التضامن

استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي عبر موقع التضامن

بالصور

الزبدة أم السمنة؟ أيهما أفضل في الحلويات.. سر تغيير الطعم والقوام

أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟
أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟
أولًا.. ما الفرق بين الزبدة والسمنة؟

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا
لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا
لا يخدعك لونه.. 7 علامات تؤكد أن زيت القلي أصبح فاسدًا ويجب التخلص منه فورًا

الذاكرة والمفاصل الأبرز.. 11 فائدة لجسمك عند تناول الكريز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

تجنبيها.. 8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي
8 أخطاء عند تتبيل الفراخ تجعلها جافة وأقل طراوة بعد الطهي

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد