خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة.. الذكاء الاصطناعي يحول كاميرات المراقبة إلى أداة لزيادة الأرباح.. ومصر مؤهلة لتوطين الصناعة

أكد أنس الزعبي، مدير الاستشارات الهندسية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة «أكسيس كوميونيكيشنز»، أن الكوادر المصرية تمتلك كفاءات عالية، وهو ما يشجع الشركة على طرح أحدث منتجاتها وحلولها التقنية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.



وقال الزعبي خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة إن دور كاميرات المراقبة لم يعد يقتصر على تعزيز الأمن فقط ، بل أصبحت بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة لتحليل البيانات ودعم الأنشطة التجارية، موضحًا أن المؤسسات تستطيع الاستفادة منها في مراقبة حركة العملاء، وتحليل أنماط التسوق، وقياس معدلات الإقبال، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل.



وأضاف أن اختيار الكاميرا المناسبة يجب أن يعتمد على احتياجات النشاط التجاري، وليس فقط على جودة الصورة، لأن الأنظمة الحديثة توفر تحليلات ذكية تساعد أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات أكثر دقة وتحقيق عائد أكبر من استثماراتهم.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مكونًا أساسيًا في حلول المراقبة الحديثة، حيث يوفر إمكانات متقدمة تتجاوز التسجيل التقليدي لتشمل التحليل الفوري للأحداث ورصد المؤشرات التجارية.

وأوضح الزعبي أن الشركة تنظر باهتمام إلى فرص توطين الصناعة في مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والقرب من أسواق الخليج وأوروبا، إلى جانب توافر الكوادر البشرية المؤهلة والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.



وقال إن الشركة تحرص على إقامة مؤتمرات بالقاهرة للتواصل مع السوق المصرى وتبادل الخبرات من واحد من أهم الأسواق للشركة العالمية .