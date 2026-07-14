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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يضع الخطوط العريضة للحفاظ على البيئة اليوم

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
إيمان طلعت
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يستأنف ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة بالجامع الأزهر الشريف وعبر البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم، فعالياته الأسبوعية اليوم، تحت عنوان: "الحفاظ على البيئة.. رؤية إسلامية"، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يضع الخطوط العريضة للحفاظ على البيئة اليوم

ويحاضر في ملتقى هذا الأسبوع، كل من؛ الدكتور مجدي عبد الغفار، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية السابق بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور صالح عبد الوهاب، أستاذ البلاغة ووكيل كلية العلوم الإسلامية للوافدين، كما يُدير حوار الملتقى، فؤاد حسان الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، إن ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة"، من الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق الأزهري على انعقادها، لافتًا إلى أنه يتم اختيار عناوين الملتقيات وفقًا لمستجدات الظروف الراهنة، والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف، وما يواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات، مؤكدًا أن اختيار القضايا تتأتى وفقا لما يعيشه الشارع المصري من أحداث تهم قطاعًا عريضًا من الجماهير، ولم يقف على تفنيد الشبهات التي تثار حول الإسلام فحسب، بل يناقش كل القضايا في مصر وخارجها.

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة شيخ الأزهر الجامع الأزهر

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