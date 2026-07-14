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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة المطاعم السياحية تدعو أعضاء جمعيتها العمومية للمشاركة في عضوية ورئاسة الشعب النوعية

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
محمد الاسكندرانى
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أعلن مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن الموافقة على تفعيل عدد من الشعب النوعية المتخصصة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للغرفة.

جاء ذلك في إطار حرص مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة  ياسر التاجوري، على تعزيز التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وتفعيل الدور المؤسسي لأعضاء الغرفة في دعم وتنمية القطاع.

استجابةً للمقترحات البناءة


ويأتي هذا القرار استجابةً للمقترحات البناءة التي تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وبهدف توسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء الغرفة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المختلفة التي تمثلها، ورصد التحديات ووضع الرؤى والمقترحات الكفيلة بالارتقاء بها.


وتشمل الشعب المزمع تشكيلها:

-شعبة الحلوانية.

-شعبة مسارح المنوعات والسياحة الترفيهية والمنشآت المصدق لها بتقديم فقرات فنية.

-شعبة المطاعم الشرقية والعالمية المتخصصة.

-شعبة المطاعم العائمة.

-شعبة الوجبات السريعة والسلاسل.

وفي هذا الإطار، تدعو الغرفة أعضاء الجمعية العمومية من أصحاب الخبرات والكفاءات والراغبين في خدمة القطاع والمشاركة في العمل العام، إلى التقدم بطلبات الترشح للعضوية  ورئاسة الشعبة التي يندرج نشاط منشآتهم تحت نطاقها، على أن يتضمن الطلب نبذة مختصرة عن الخبرات والأنشطة التي قام بها المرشح في مجال الشعبة، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإعلان.


وأكدت الغرفة أن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة جميع طلبات الترشح بكل شفافية، واختيار رؤساء الشعب وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل الأنشطة المختلفة والتعبير عن احتياجاتها، بما يحقق المصلحة العامة للقطاع.


ومن جانبه، أكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن تفعيل الشعب النوعية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وإيجاد قنوات تواصل مباشرة تتيح نقل الرؤى والمقترحات والتحديات بصورة أكثر فاعلية.


وأشار التاجورى ، إلى أن الغرفة تتطلع إلى مشاركة واسعة من أعضائها، بما يعكس روح المسؤولية والانتماء للقطاع، ويسهم في صياغة أفكار ومبادرات تدعم مسيرة التطوير، وترفع من كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزز تنافسية قطاع المنشآت والمطاعم السياحية باعتباره أحد الركائز الأساسية لصناعة السياحة المصرية.


واختتم رئيس الغرفة تصريحه  بالتأكيد على أن الشعب النوعية ستكون منصة حقيقية لتبادل الخبرات، وصياغة المبادرات التطويرية، وبناء شراكة مؤسسية فاعلة بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، بما يخدم مصالح القطاع ويواكب توجهات الدولة نحو تعزيز جودة الخدمات السياحية ودعم الاستثمار.

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