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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: التدريب ركيزة أساسية لرفع كفاءة القطاع

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
محمد الاسكندرانى

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن ملف التدريب وتنمية الموارد البشرية يأتي على رأس أولوياتها، في إطار دورها الحيوي لدعم المنشآت الأعضاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة.

رفع كفاءة المديرين والعاملين بالمطاعم السياحية

وأوضحت الغرفة، في تقرير مجلس إدارتها المقدم للجمعية العمومية ،حول جهودها التدريبية، أن برامج التدريب التي تنفذها تستهدف رفع كفاءة المديرين والعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والسائحين، إلى جانب تأهيل العاملين الجدد وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل السياحي.

وأضافت أن البرامج التدريبية تسهم كذلك في نشر ثقافة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، وتطوير القدرات الإدارية والقيادية للعاملين بمختلف المستويات الوظيفية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات السياحية وتعزيز تنافسية القطاع.

برامج تدريبية متنوعة تغطي مختلف التخصصات

وأشار التقرير إلى أن الغرفة نفذت عدداً كبيراً من البرامج التدريبية المتخصصة التي تغطي مختلف مجالات العمل داخل المنشآت السياحية، حيث شملت برامج التدريب الفني والتشغيلي مهارات خدمة الأغذية والمشروبات، وأساليب إعداد وتحضير الأغذية، ومهارات الطهي الأساسية والمتقدمة، إلى جانب قواعد الضيافة وآداب التعامل مع العملاء، وإدارة وتشغيل المطاعم.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قدمت الغرفة برامج متخصصة في نظم تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، والاشتراطات الصحية داخل المطابخ، وأساليب الوقاية من التلوث الغذائي، فضلاً عن إجراءات السلامة المهنية داخل المنشآت.

كما تضمنت البرامج التدريبية مجالات الإدارة والتنظيم، ومنها مهارات القيادة والإشراف، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الجودة داخل المنشآت السياحية.

آليات حديثة لتنفيذ البرامج التدريبية

وأكدت الغرفة حرصها على تنويع آليات تنفيذ البرامج التدريبية بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمنشآت الأعضاء، حيث يتم تنظيم برامج تدريبية حضورية داخل مقر الغرفة، إلى جانب برامج التدريب عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

كما تتعاون الغرفة مع وزارة السياحة والآثار في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، مع الاستعانة بمدربين متخصصين من أصحاب الخبرات العملية في القطاع السياحي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب ميداني داخل المنشآت السياحية.

دعم متواصل للمنشآت الأعضاء

وأوضح التقرير أن الغرفة تواصل جهودها لدعم المنشآت الأعضاء من خلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية، والمساهمة في رفع كفاءة العاملين بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن التعاون مع الجهات الحكومية والمنصات التدريبية المعتمدة لتقديم برامج حديثة ومتطورة تواكب احتياجات السوق.

نتائج إيجابية انعكست على أداء المنشآت

وأشار التقرير إلى أن البرامج التدريبية التي تقدمها الغرفة حققت العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها رفع مستوى كفاءة العاملين داخل المنشآت السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتقليل نسب الأخطاء التشغيلية، فضلاً عن تعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية.

كما أسهمت تلك البرامج في دعم قدرة المنشآت على المنافسة وتحسين مستوى الأداء العام، إلى جانب زيادة الوعي المهني لدى العاملين بقطاع المطاعم والمنشآت السياحية.

رؤية مستقبلية للتوسع في التدريب الرقمي والمتخصص

وأكدت الغرفة أنها تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في برامج التدريب عبر تطوير المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير الدولية، وزيادة الاعتماد على التدريب الرقمي والتعليم عن بُعد، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات كل نشاط داخل القطاع السياحي.

وشددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في ختام تقريرها على استمرارها في أداء دورها الحيوي في دعم وتنمية الموارد البشرية بالقطاع، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الأساس لتطوير الخدمات السياحية، وتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى قطاع المطاعم والمنشآت السياحية في مصر.

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