ناقد رياضي: تنسيق كبير بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولن يتم تأجيل مباريات بالموسم الجديد

أكد محمد مهدي، الناقد الرياضي، أن هناك حالة كبيرة من التنسيق والتعاون بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وقال مهدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قرعة دوري الموسم الجديد ستقام داخل مشروع الهدف، مشيرًا إلى أن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد تسير بشكل منظم بين جميع الجهات المسؤولة عن إدارة المسابقات.

وأضاف مهدي أن العلاقة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية جيدة للغاية، وهو ما يساهم في خروج الموسم الجديد بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الرابطة والأندية واتحاد الكرة في كافة الأمور التنظيمية.

وتابع مهدي أنه لن يتم تأجيل أي مباراة خلال الموسم الجديد، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة وجدولًا منظمًا يهدف إلى الحفاظ على انتظام المسابقة وإنهائها في المواعيد المحددة.

وأشار مهدي إلى أن التعاون بين جميع الأطراف سيكون عاملًا مهمًا في نجاح الموسم الجديد، خاصة مع الرغبة في تقديم موسم قوي على المستوى التنظيمي والفني.