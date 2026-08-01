اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية، برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، وذلك ضمن خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وضم تشكيل اللجنة كلًا من:

الكابتن جمال الغندور نائبًا لرئيس اللجنة.

الكابتن سمير عثمان نائبًا لرئيس اللجنة.

الكابتن وجيه أحمد عضوًا.

الكابتن محمود عاشور عضوًا.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد استكمال تشكيل اللجنة الفنية للحكام وأكاديمية الحكام خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التحكيم، ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للحكام، وإعداد كوادر جديدة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين مستوى إدارة مباريات ومسابقات كرة القدم المصرية.