بقيادة معتمد جمال.. الزمالك يبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عصر اليوم السبت، في معسكره المغلق بأحد فنادق العاصمة الجديدة، ضمن المرحلة الأولى من استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق أولى تدريباته مساء اليوم على ملعب نادي النادي، تحت قيادة معتمد جمال، المدير الفني للفريق.

كان لاعبو الزمالك قد خضعوا لفحوصات وقياسات طبية بأحد مستشفيات القاهرة، قبل بدء فترة الإعداد والانتظام في المعسكر المغلق.

ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية، حيث سيشارك الأبيض في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، بجانب السوبر المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.