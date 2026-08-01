تحذيرات أمريكية عاجلة لرعاياها في الشرق الأوسط

أصدرت السفارات الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط تحذيرات أمنية جديدة لمواطنيها المقيمين أو المتواجدين في كل من الكويت، والسعودية، ومصر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، داعيةً إلى توخي أقصى درجات الحذر في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وأكدت السفارات، في بيانات متطابقة، أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال معقدًا، مشيرة إلى وجود احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع قد يؤثر على حركة السفر والأوضاع الأمنية.

وجاء في البيان: "نظرًا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني معقدًا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وينبغي على الأمريكيين الموجودين حاليًا في المنطقة توخي مزيد من الحذر واليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري، وحدوث اضطرابات في السفر."

وكانت السفارتان الأمريكيتان في إسرائيل والأردن قد أصدرتا في وقت سابق من اليوم تحذيرات مماثلة، حثتا فيها المواطنين الأمريكيين على متابعة المستجدات الأمنية والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.