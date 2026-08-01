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أخبار البلد

تنسيق الجامعات.. الأحد الادني للقبول بكليات الطب والأسنان

تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2026
تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2026
محمد غالي

تشهد مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2026 اهتماما واسعا من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بالتزامن مع اقتراب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد انطلاق المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الجامعات... الأحد الادني للقبول بكليات الطب والأسنان

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

يترقب آلاف الطلاب إعلان الحد الأدنى الرسمي للمرحلة الأولى، لا سيما للكليات التي تحافظ سنويا على صدارة التنسيق، وفي مقدمتها كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، باعتبارها الوجهة الأكثر إقبالا لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

  تنسيق 2026.. مؤشرات استرشادية قبل الإعلان الرسمي

حتى الآن، لم تعلن وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، إلا أن نتائج تنسيق العام الماضي تمثل المؤشر الأقرب لتوقعات القبول هذا العام. ويعتمد تحديد الحد الأدنى لكل مرحلة على عدة عوامل رئيسية، أبرزها نسب النجاح في الثانوية العامة، وعدد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة، والطاقة الاستيعابية للكليات، إلى جانب رغبات الطلاب المسجلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي علوم

تشير المؤشرات الأولية، المستندة إلى تنسيق العام الماضي، إلى استمرار كليات القطاع الطبي في صدارة قائمة الأعلى تنسيقا، وجاءت الحدود الدنيا الاسترشادية على النحو التالي:

الطب البشري: 93.17%.
طب الأسنان: 92.68%.
العلاج الطبيعي: 92.19%.
الصيدلة: 91.70%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار المنافسة القوية بين طلاب شعبة علمي علوم، في ظل الإقبال الكبير على الكليات الطبية وما توفره من فرص مهنية متميزة داخل مصر وخارجها.

تنسيق الجامعات... الأحد الادني للقبول بكليات الطب والأسنان

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي رياضة

أما بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة، فتشير التوقعات إلى أن أبرز الحدود الدنيا ستكون كالتالي:

كلية الهندسة: 89.84%.
كلية التخطيط العمراني: 88.75%.

كما أظهرت نتائج التنسيق خلال العام الماضي وجود أماكن شاغرة ببعض كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي خلال المرحلة الثانية، وهو سيناريو قد يتكرر هذا العام وفقا لأعداد المتقدمين وتوزيع رغباتهم.

  مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية

تواصل كليات القمة الأدبية استقطاب أعداد كبيرة من الطلاب، بفضل تنوع برامجها الأكاديمية واتساع فرص العمل المتاحة لخريجيها، وجاءت المؤشرات الاسترشادية كما يلي:

الاقتصاد والعلوم السياسية: 89.84%.
الألسن: 87.64%.
الإعلام: 86.71%.
الآثار: 82.34%.

وتظل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأكثر تنافسا بين طلاب الشعبة الأدبية، نظرا لما تقدمه من برامج أكاديمية متميزة وفرص مهنية متنوعة.

تنسيق الجامعات... الأحد الادني للقبول بكليات الطب والأسنان

الحدود الدنيا لكليات الطب والصيدلة في تنسيق 2025

واستنادا إلى نتائج تنسيق 2025، جاءت كليات الطب البشري في مقدمة الكليات الأعلى تنسيقا، حيث سجلت الحدود الدنيا الآتية:

طب القاهرة: 303.5 درجة.
طب المنصورة: 303.5 درجة.
طب الزقازيق: 303 درجات.
طب الإسكندرية: 302.5 درجة.
طب فاقوس: 302.5 درجة.
طب دمياط: 302.5 درجة.
طب كفر الشيخ: 301.5 درجة.
طب طنطا: 301.5 درجة.
طب عين شمس: 301 درجة.
طب بورسعيد: 300.5 درجة.
طب سوهاج: 300.5 درجة.
طب المنوفية: 300.5 درجة.
طب بنها: 300.5 درجة.
طب قناة السويس: 300 درجة.
طب حلوان: 300 درجة.
طب السويس: 299.5 درجة.
طب الفيوم: 299.5 درجة.
طب بني سويف: 299 درجة.
طب جنوب الوادي: 299 درجة.
طب الأقصر: 298.5 درجة.
طب العريش: 298.5 درجة.
طب المنيا: 298.5 درجة.
طب أسيوط: 298.5 درجة.
طب الوادي الجديد: 298 درجة.
طب أسوان: 298 درجة.

كما تراوحت الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان بين 296.5 و298 درجة، فيما سجلت كليات الصيدلة من 294 إلى 297 درجة، والعلاج الطبيعي من 294.5 إلى 295.5 درجة، وهي مؤشرات تمنح الطلاب تصورا أوليا عن مستوى المنافسة المتوقع خلال تنسيق الجامعات 2026.

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