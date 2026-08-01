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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب الان
أسعار الذهب الان
محمد غالي

أسعار الذهب في مصر شهدت اهتماما متزايدا من المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع استمرار التقلبات التي تسيطر على الأسواق العالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على حركة الذهب في السوق المحلية، سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

ويحرص المتعاملون في سوق الذهب على متابعة الأسعار بصورة يومية، سواء بهدف الشراء أو البيع أو الاستثمار، في ظل مكانة الذهب كأحد أهم أدوات الادخار والحفاظ على قيمة الأموال، خاصة خلال فترات التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ويواصل الذهب تعزيز موقعه كملاذ استثماري آمن، مستفيدا من قدرته على الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل، الأمر الذي يدعم مستويات الطلب عليه في الأسواق المحلية والعالمية، لا سيما في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

أسعار الذهب الان

العيار    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    6,790 جنيه    6,730 جنيه
عيار 21     5,940 جنيه    5,890 جنيه
عيار 18    5,090 جنيه    5,050 جنيه
عيار 14    3,960 جنيه    3,925 جنيه
الجنيه الذهب    47,520 جنيه    47,120 جنيه
الأونصة بالجنيه    211,150 جنيه    209,370 جنيه
الأونصة بالدولار      4,042.68 دولار

أسعار الذهب في مصر

ما العوامل التي تحدد أسعار الذهب؟

ترتبط أسعار الذهب بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية، في مقدمتها مستويات العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، إضافة إلى تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط، وأداء الاقتصاد العالمي.

كما تؤثر التطورات السياسية والجيوسياسية بشكل كبير في حركة المعدن النفيس، إذ يرتفع الإقبال على الذهب خلال فترات الأزمات والتوترات باعتباره أحد أبرز الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية رؤوس أموالهم.

وفي المقابل، قد تتراجع أسعار الذهب أو تنخفض جاذبيته الاستثمارية مع ارتفاع أسعار الفائدة أو قوة الدولار الأمريكي، حيث تتجه شريحة من المستثمرين إلى الأصول التي توفر عوائد أعلى.

أسعار الذهب في مصر

الذهب يواصل الحفاظ على مكانته الاستثمارية

لا يزال الذهب يمثل أحد أهم الخيارات الاستثمارية والادخارية للأفراد والمؤسسات، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على القيمة وتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل مخاطر تقلبات الأسواق.

ويتوقع محللون أن تظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة رهينة عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها توجهات السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، وأداء الدولار، إلى جانب المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الأسواق العالمية.

وتبقى المتابعة المستمرة لأسعار الذهب عنصرا أساسيا للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.

أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب الذهب

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