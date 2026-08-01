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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية تطلق النسخة الثانية من مسابقة "التميز الإعلامي" لتطوير منظومة الإعلام الحكومي

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "التميز الإعلامي" لمسؤولي الإعلام بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات والهيئات والمؤسسات والوحدات والإدارات النوعية بالديوان العام، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة الإعلام الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي والرقمي، وتشجيع التميز والإبداع في إنتاج المحتوى الإعلامي.

وأكد محافظ الشرقية أن إطلاق النسخة الثانية من المسابقة يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، وانطلاقًا من إيمان المحافظة بالدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام في دعم جهود التنمية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، ونشر الوعي، وترسيخ مبادئ الشفافية، وإبراز ما تشهده المحافظة من مشروعات وإنجازات في مختلف القطاعات.

وأوضح المحافظ أن المسابقة تستهدف تنمية قدرات مسؤولي الإعلام، وتحفيز روح المنافسة الإيجابية بينهم، بما يسهم في إنتاج محتوى إعلامي احترافي يعكس حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع، ويواكب التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي.

وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي المنشور عبر الصفحات الرسمية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات والهيئات والمؤسسات الخدمية والوحدات والإدارات النوعية بالديوان العام، إلى جانب تشجيع الابتكار في توظيف أدوات الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مؤثر يخدم المواطنين، فضلاً عن نشر أفضل الممارسات الإعلامية، وتبادل الخبرات بين مسؤولي الإعلام، وإبراز النماذج المتميزة وتكريم الكفاءات الإعلامية بالمحافظة.

وأضاف أن الفئة المستهدفة تشمل مسؤولي الصفحات الرسمية بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية، بالإضافة إلى الوحدات والإدارات النوعية بالديوان العام، وفق عدد من الضوابط، أبرزها أن يكون المتقدم على رأس العمل ومسؤولًا مباشرًا عن إدارة الصفحة الرسمية لجهته، وأن تكون الأعمال المقدمة من إنتاج الجهة المشاركة وغير منقولة أو مقتبسة، مع الالتزام بالهوية الإعلامية الرسمية لمحافظة الشرقية، وتقديم خطاب ترشيح رسمي معتمد من جهة العمل يفيد باعتماد المتقدم ممثلًا رسميًا للجهة.

وأوضحت المحافظة أن باب التقدم للمسابقة يبدأ اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان، ويستمر لمدة شهر، من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

كما نوهت المحافظة إلى تنظيم ورش عمل تعريفية للمشاركين خلال فترة التقديم، لشرح آليات الاشتراك ومعايير التقييم وكيفية إعداد ملفات الترشح، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والتنافسية، ويسهم في تطوير منظومة الإعلام الحكومي بمحافظة الشرقية.

الشرقية محافظ الشرقية التميز الإعلامي والمؤسسات والوحدات

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