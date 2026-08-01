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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التجديد أو الرحيل وآرسنال يترقب.. ريال مدريد يحسم موقفه من فينيسيوس

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
إسلام مقلد

دخل مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد مرحلة حاسمة، بعدما أبلغت إدارة النادي الملكي، اللاعب، بشكل غير مباشر، أن العرض المقدم لتجديد عقده هو العرض النهائي، وأن الكرة أصبحت الآن في ملعبه؛ في ظل اقتراب عقده الحالي من نهايته.

ووفقًا لما كشفته شبكة ESPN، فإن ريال مدريد لن يرفع القيمة المالية لعرضه الأخير، متمسكًا بشروطه الحالية، وهو ما يعني أن فينيسيوس سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموافقة على التجديد أو فتح الباب أمام الرحيل خلال فترة الانتقالات المقبلة.

عام أخير في العقد

ومن المقرر أن يعود فينيسيوس جونيور، صاحب الـ26 عامًا، إلى مدينة ريال مدريد الرياضية في فالديبيباس يوم الإثنين المقبل، للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد، بينما يتبقى في عقده عام واحد فقط، وهو ما يزيد الضغوط على إدارة النادي لحسم الملف قبل دخوله الأشهر الأخيرة من عقده.

وترى إدارة ريال مدريد أن استمرار المفاوضات دون اتفاق؛ قد يضع النادي في موقف صعب، لذلك تفضل حسم مستقبل اللاعب خلال الفترة الحالية، سواء بالتجديد أو بيعه والاستفادة ماديًا من الصفقة.

آرسنال يراقب التطورات

وفي ظل تعثر مفاوضات التجديد، يواصل آرسنال الإنجليزي متابعة موقف اللاعب عن كثب، إذ تشير التقارير إلى أن النادي اللندني يرى أن امتلاك فينيسيوس لعام واحد فقط في عقده قد يمنحه أفضلية تفاوضية حال قرر اللاعب مغادرة سانتياجو برنابيو.

ورغم ذلك، نفى مصدر مقرب من اللاعب وجود أي مفاوضات أو اتصالات مباشرة مع آرسنال حتى الآن، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال يركز على مستقبله مع ريال مدريد.

مفاوضات متوقفة

وكشفت المصادر أن مفاوضات التجديد بين الطرفين متوقفة منذ عدة أشهر، في ظل عدم استعجال فينيسيوس لحسم الملف، بينما لم يتم تحديد أي موعد جديد لعقد جلسة تجمع ممثلي اللاعب بمسؤولي ريال مدريد.

استياء بعد موسم صعب

وتأتي هذه الأزمة، بعد موسم شهد توترًا في العلاقة بين اللاعب والنادي، خاصة بعدما أبدى فينيسيوس استياءه من بعض القرارات الفنية خلال الموسم الماضي، وعلى رأسها استبداله في مباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، بالإضافة إلى خيبة الأمل التي عاشها الفريق بعد الخروج بموسم ثانٍ على التوالي دون تحقيق أي لقب كبير.

مسيرة حافلة مع ريال مدريد

وانضم فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد عام 2018 قادمًا من البرازيل، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق والعالم، حيث لعب دورًا بارزًا في العديد من الإنجازات.

وسجل فينيسيوس في نهائيين لدوري أبطال أوروبا، كما حل وصيفًا لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، ليصبح أحد أهم الركائز الأساسية في صفوف النادي الملكي خلال السنوات الأخيرة.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد آرسنال سانتياجو برنابيو

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