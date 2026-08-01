قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق الجامعات 2026| هل يمكن تغيير محل الإقامة للتغيير التوزيع الجغرافي؟
بشرى لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بشأن كليات القمة
ليه أعمل حساب الأهلي.. عضو الزمالك يعلق على تأجيل مباراة المارد الأحمر
منظومة الخصم المباشر.. خطوة جديدة لتعزيز الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه
عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي
الجيش الكويتي يتصدى لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية
هل شرب الماء الساخن يخفض ضغط الدم؟.. أطباء يحسمون الجدل
وداعا للبريميرليج.. محمد صلاح يتصدر قائمة النجوم الغائبين عن الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد
عثمان أبو لبن يعلن عن وفاة والدته ويكشف موعد ومكان الجنازة
مصر تهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط
التضامن : 606 مستفيدين مقيمين و92 ألف خدمة موثقة داخل مجمع “حياة”
وزير الخارجية يبحث مع رئيس أوغندا تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مورينيو يرسم ملامح ريال مدريد الجديد.. رباعي "لا يُمس" وصفقات مرتقبة وقرارات حاسمة تنتظر الملكي

مورينيو
مورينيو
محمود أحمد

بدأت الصورة تتضح تدريجيًا داخل ريال مدريد مع انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد حيث بدأ المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في تنفيذ مشروعه خلال ولايته الثانية مع النادي الملكي واضعًا تصورًا واضحًا لشكل الفريق الذي يرغب في المنافسة به خلال موسم 2026-2027.

ورغم غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين عن بداية فترة الإعداد فإن المباراتين الوديتين أمام ألكوركون وليجانيس منحتا المدرب البرتغالي فرصة أولى لتقييم العناصر المتاحة ورسم الخطوط العريضة لخطة العمل التي يسعى إلى تطبيقها في الأسابيع المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية لم ينتظر مورينيو طويلًا قبل أن يحسم موقفه من عدد من اللاعبين حيث أبلغ إدارة ريال مدريد بالأسماء التي يعتبرها الركيزة الأساسية لمشروعه الجديد إلى جانب احتياجاته الفنية في سوق الانتقالات.

رباعي خارج دائرة النقاش

أكد الصحفي الإسباني خورخي بيكون المقرب من أخبار ريال مدريد أن مورينيو حدد بالفعل اللاعبين الذين يراهم غير قابلين للمساس داخل الفريق.

وأوضح أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي كيليان مبابي يشكلون العمود الفقري للفريق في المرحلة المقبلة سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس.

ويعكس هذا الاختيار رؤية مورينيو لبناء فريق يعتمد على مزيج من الخبرة والقيادة والجودة الفنية مع منح هذه المجموعة دورًا محوريًا في قيادة المشروع الجديد.

ويأتي على رأس هذه القائمة كيليان مبابي الذي يعول عليه المدرب البرتغالي لقيادة الخط الأمامي بينما يمثل بيلينجهام وفالفيردي القوة الرئيسية في وسط الملعب في حين يظل كورتوا الخيار الأول لحراسة المرمى بفضل خبراته الكبيرة.

مورينيو يطلب تدعيمات جديدة

ورغم امتلاك ريال مدريد قائمة تضم نخبة من النجوم فإن مورينيو يرى أن الفريق لا يزال بحاجة إلى تدعيمات محددة قبل انطلاق الموسم.

وتشير التقارير إلى أن المدرب البرتغالي طلب التعاقد مع قلب دفاع جديد ولاعب وسط دفاعي من أجل تعزيز التوازن الدفاعي للفريق وهي المراكز التي يعتبرها أولوية خلال الميركاتو الصيفي.

وكان مورينيو قد أشرف بنفسه على المفاوضات الخاصة بضم المدافع الإيفواري الشاب يان ديوماندي الذي يعد أحد أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى ريال مدريد خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه يواصل النادي مفاوضاته مع مانشستر سيتي من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق لضم لاعب الوسط الإسباني رودري هيرنانديز الذي يعد الهدف الأبرز لتدعيم خط الوسط.

صفقات جديدة مرتبطة بالراحلين

ولا ترتبط تحركات ريال مدريد في سوق الانتقالات فقط بالرغبة في تدعيم الفريق بل أيضًا بملف اللاعبين المرشحين للرحيل. فبحسب التقارير فإن إدارة النادي تدرس إجراء تغييرات واسعة في القائمة وقد يشهد شهر أغسطس خروج أكثر من لاعب في إطار إعادة تشكيل الفريق بما يتناسب مع أفكار مورينيو.

ويقترب المهاجم الشاب جونزالو جارسيا من الانتقال إلى فولهام الإنجليزي بينما لا تزال هناك حالة من الغموض بشأن مستقبل عدد من الأسماء البارزة داخل الفريق.

تشواميني على رادار الدوري الإنجليزي

ومن بين اللاعبين الذين قد يشهد مستقبلهم تطورات خلال الفترة المقبلة يأتي الفرنسي أوريلين تشواميني الذي يحظى باهتمام عدة أندية إنجليزية.

ورغم توصل اللاعب إلى اتفاق مبدئي بشأن تمديد عقده مع ريال مدريد فإن النادي لم يعلن الأمر رسميًا حتى الآن وهو ما فتح الباب أمام استمرار التكهنات بشأن مستقبله.

ويعد مانشستر يونايتد من أبرز الأندية المهتمة بضم لاعب الوسط الفرنسي وسط توقعات بإمكانية تقديم عرض رسمي إذا قرر ريال مدريد الاستماع للعروض.

مستقبل فينيسيوس يثير التساؤلات

ولا يزال مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور واحدًا من أكثر الملفات إثارة داخل النادي الملكي وينتهي عقد اللاعب في صيف 2027 لكن مفاوضات التجديد لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي وهو ما دفع عدة أندية إلى متابعة موقفه عن قرب.

وتشير التقارير إلى أن فينيسيوس يمتلك عروضًا خارجية قوية يأتي في مقدمتها اهتمام من الدوري السعودي إلى جانب عرض محتمل من آرسنال الإنجليزي الذي يسعى لإغرائه بعقد ضخم قد تصل قيمته إلى نحو 400 ألف يورو أسبوعيًا.

ورغم ذلك لا يزال موقف ريال مدريد النهائي من مستقبل اللاعب غير محسوم في ظل استمرار المفاوضات الخاصة بتجديد عقده.

جولر يدخل حسابات مورينيو

ومن بين المستفيدين من وصول مورينيو يبرز اسم النجم التركي أردا غولر الذي نال إشادة كبيرة من المدرب البرتغالي خلال الأيام الأولى من فترة الإعداد.

وأكدت تقارير إسبانية أن مورينيو يرى في غولر أحد أهم عناصر مشروعه المستقبلي بعدما أظهر اللاعب مستوى مميزًا في التدريبات إضافة إلى تطوره الفني والبدني.

كما تتفق إدارة ريال مدريد مع رؤية المدرب حيث تعتبر اللاعب التركي أحد أبرز المواهب التي سيعتمد عليها النادي في السنوات المقبلة مع منحه دورًا أكبر داخل خط الوسط.

ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو مورينيو النادي الملكي فيديريكو فالفيردي بيلينجهام كيليان مبابي تيبو كورتوا الفرنسي أوريلين تشواميني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

فاتورة الكهرباء

من 34 حتى 4800 جنيها.. احسب فاتورة كهرباء أغسطس بعد الزيادة

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. هل ترتفع شريحة العدادات الكودية

غلق النوافذ في الليل

لماذا أمر الرسول بغلق الشبابيك في الليل وخاصة عند النوم؟.. لـ5 أسباب

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

فاتورة الكهرباء

بدءًا من الغد.. تحصيل فاتورة كهرباء أغسطس بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

هاني شنودة

الغردقة لسينما الشباب يوجه التحية لروح هاني شنودة.. وموسيقى أفلامه تزين حفل افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان

سعيد صالح

أرملة سعيد صالح تحيي ذكراه: وحشتني كأنك مشيت امبارح وسيبتني لوحدي

أحمد ماهر

أحمد ماهر: تعلمت الفروسية على يد أحمد مظهر وقبلت ناصر 56 رغم ضعف الأجر

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد