بقرار مورينيو.. ريال مدريد يغلق باب رحيل فينيسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية عن حسم نادي ريال مدريد موقفه من مستقبل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد في يونيو 2027، مع عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بشأن تجديد العقد أو توقيع عقد جديد.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد لا يخطط لبيع فينيسيوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتمسك باستمراره مع الفريق، مع وجود ثقة داخل النادي في إمكانية الوصول إلى اتفاق جديد مع اللاعب.

وأوضحت التقارير أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لعب دورًا مهمًا في قرار الإبقاء على النجم البرازيلي، حيث لا يرغب في رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية خلال موسمه الأول مع الفريق.

ويرى مورينيو أن فينيسيوس سيكون أحد الركائز الرئيسية في مشروعه الجديد مع ريال مدريد، خاصة في ظل رغبته الكبيرة في العمل مع اللاعب وتطوير مستواه خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لانطلاقة موسم جديد بقيادة مورينيو، في محاولة لاستعادة مكانته بعد موسمين صعبين لم يحقق خلالهما الفريق الألقاب المنتظرة، وفقد جزءًا من هيبته في المباريات الكبرى، خاصة مواجهات الكلاسيكو أمام برشلونة.