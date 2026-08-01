عرض قوي لضم بيزيرا.. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من بيع البرازيلي

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وصول عرض قوي لرحيل البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سليمان في تصريح تليفزيوني عبر شاشة إم بي سي مصر: «خوان بيزيرا من حسنات جون إدوارد عشان هو اللي جابه، اللاعب سعره مليون و800 ألف دولار، وده التعاقد الأكبر في تاريخ نادي الزمالك.

وأضاف: «بيزيرا جايله عرض جامد دلوقتي، ولكن مفيش نية لبيعه خلال الموسم الجاري».

وتابع: «مجلس إدارة الزمالك أخد درس واتعلم منه إن حقوق الأجانب مفيهاش هزار».

