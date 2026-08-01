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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بشأن كليات القمة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة 2026 نحو انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بينما يزداد البحث عن تنسيق الجامعات 2025 للاستفادة من مؤشراته في توقع تنسيق الكليات والحدود الدنيا للقبول هذا العام."

 

قواعد تنسيق الجامعات 2026

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بشأن ضوابط وقواعد القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025-2026، والذي تضمن قواعد ترشيح الطلاب وآليات القبول داخل الجامعات الحكومية.

آليات قبول طلاب الثانوية العامة 2026 في تنسيق الجامعات

وفقًا للمادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتنظيم تنسيق الجامعات الحكومية 2025-2026.. 

آليات قبول طلاب الثانوية العامة على النحو التالي:

يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (العلمي والأدبي) لعام 2025، سواء بنظامها الحديث أو القديم، والمقرر قبولهم كطلاب منتظمين في الجامعات الحكومية المصرية، من خلال التنسيق الإلكتروني، وذلك بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة والضوابط التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.


استثناء 1500 طالب من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2026

يتم توزيع 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بواقع (500 طالب شعبة علوم، و500 طالب شعبة رياضيات، و500 طالب شعبة أدبي)، وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، مع استثنائهم من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني.

كما يتم إعفاء هؤلاء الطلاب من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة طوال سنوات الدراسة الجامعية، بشرط حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي خلال مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

بشري سارة لطلاب الثانوية العامة خاصة بعد توقعات خبراء التعليم لتنسيق الجامعات 2026 بانخفاض كليات تنسيق كليات الطب والهندسة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

وقد جاءت الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم - نظام حديث في تنسيق الثانوية العامة 2025: 

طب القاهرة 303.5 

طب المنصورة 303.5 

طب الزقازيق 303 

طب الإسكندرية 302.5 

طب فاقوس 302.5 

طب دمياط 302.5 

طب كفر الشيخ 301.5 

طب طنطا 301.5 

طب عين شمس 301 

طب بور سعيد 300.5 

طب سوهاج 300.5 

طب المنوفية بشبين الكوم 300.5 

طب بنها 300.5 

طب قناة السويس بالإسماعيلية 300 

طب حلوان 300 

طب السويس 299.5 

طب الفيوم 299.5 

طب بني سويف 299 

طب جنوب الوادي 299 

طب الاقصر 298.5 

طب العريش 298.5 

طب المنيا 298.5 

طب أسيوط 298.5 

طب أسنان المنصورة 298 

طب الوادي الجديد 298 

طب أسوان 298 

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5 

طب أسنان الزقازيق 297.5 

طب أسنان كفر الشيخ 297.5 

طب أسنان جنوب الوادي 297.5 

طب أسنان طنطا 297 

طب أسنان عين شمس 297 

صيدلة سوهاج 297 

طب أسنان الإسكندرية 297 

طب أسنان القاهرة 297 

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297 

طب أسنان المنيا 297 

طب أسنان أسيوط 297 

طب أسنان المنوفية 296.5 

طب أسنان السويس 296.5 

طب أسنان بني سويف 296.5 

طب أسنان الفيوم 296.5 

صيدلة المنصورة 296 

صيدلة جنوب الوادي 296 

صيدلة أسيوط 295.5 

علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5 

صيدلة الزقازيق 295.5 

علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5 

علاج طبيعي قناة السويس 295 

علاج طبيعي بورسعيد 295 

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295 

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295 

صيدلة المنيا 295 

علاج طبيعي بنها 295 

صيدلة طنطا 295 

صيدلة المنوفية 294.5 

صيدلة بور سعيد 294.5 

صيدلة عين شمس 294.5 

صيدلة دمنهور 294.5 

صيدلة القاهرة     294.5 

صيدلة الإسكندرية 294.5 

صيدلة بني سويف 294.5 

علاج طبيعي السويس  294.5 

علاج طبيعي القاهرة 294.5 

علاج طبيعي بني سويف 294.5 

صيدلة ج الوادي الجديد 294 

صيدلة مدينة السادات 294 

صيدلة حلوان 294 

صيدلة الفيوم 294 

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