قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيثيات براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه
رسميا الآن .. شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
رسميا.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
الزمالك يظهر العين الحمرا.. تهديد بالرحيل وجلسة طارئة قبل معسكر الدوري
بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك
طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال شهر
5 ملفات استراتيجية على مائدة النقاش.. تفاصيل المؤتمر السابع للمصريين في الخارج
نقيب القراء: عضوية النقابة تخطت الـ 15 ألفًا.. وتزايد ملحوظ في السيدات
محافظ الغربية بموقع الحادث.. 4 ضحايا في انهيار منزل بزفتي |صور
مريضة نفسية.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد شخصين لسيدة بالغربية
رئيس المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
43 درجة.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس اليوم والغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يدشن فعاليات النسخة الرابعة من مباردة " 100 يوم صحة " بالمركز الصحي بحي غرب تحت شعار " عام صوت المريض ودعم المرضي"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

دشن اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" للعام الرابع على التوالي ، تحت شعار " عام صوت المريض ودعم المرضى"، من المركز الصحي بحي غرب شبين الكوم ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفي مدير مديرية الصحة بالمنوفية ، الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية ، سيد شعبان رئيس حي غرب.

 تفقد محافظ المنوفية عدداً من الأقسام الطبية بالمركز والمعمل الإكلينيكي ، وإستمع إلي شرح مفصل عن آلية العمل ونوعية الخدمات المقدمة بالمبادرة ، والتي تضم مختلف التخصصات لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية المجانية ، ومنها ( الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام السرطانية ، دعم صحة المرأة ، صحة الأم والجنين ، فحص المقبلين على الزواج ، الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة ، متابعة الأطفال ، إلى جانب خدمات التطعيمات والرعاية الصحية الأولية ) ، مشدداً علي حسن استقبال المواطنين ، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم وتذليل أي معوقات قد تواجه المبادرة بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية ، لتحقيق مستهدفاتها وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار مدير مديرية الصحة إلي أنه يتم تنفيذ أعمال المبادرة  من خلال  فرق طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية وفرق متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، مؤكدا أنه تم إعداد خطط عمل متكاملة لتغطية جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة ، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين. 

 وأضاف أن المبادرة تقدم حزمة متنوعة من خدمات الفحص والكشف المبكر والتوعية الصحية ، مع تحويل الحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات أو العلاج إلى الجهات المختصة ، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ المنوفية  أن " 100  يوم صحة " تمثل واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري ، مثمناً جهود وزارة الصحة ودورها البارز في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية  ، ومؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحي وتنفيذ العديد من المشروعات الطبية العملاقة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

محافظ المنوفية المنوفية مبادرة صحة المنوفية 100 يوم صحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

أسعار الكهرباء الجديدة

تطبق على فاتورة أغسطس.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة وتثبيت هذه الشريحة

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

تمهيدًا للاحتراف.. مصطفى شوبير يوقع مع وكالة لاعبين عالمية

الزمالك

أحمد حسن: الزمالك يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني خلال ساعات

تشيلسي

تشكيل تشيلسي وتوتنهام في اللقاء الودي اليوم

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد