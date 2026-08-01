محافظ المنوفية يدشن فعاليات النسخة الرابعة من مباردة " 100 يوم صحة " بالمركز الصحي بحي غرب تحت شعار " عام صوت المريض ودعم المرضي"

دشن اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" للعام الرابع على التوالي ، تحت شعار " عام صوت المريض ودعم المرضى"، من المركز الصحي بحي غرب شبين الكوم ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفي مدير مديرية الصحة بالمنوفية ، الدكتور عماد رمضان وكيل المديرية ، سيد شعبان رئيس حي غرب.

تفقد محافظ المنوفية عدداً من الأقسام الطبية بالمركز والمعمل الإكلينيكي ، وإستمع إلي شرح مفصل عن آلية العمل ونوعية الخدمات المقدمة بالمبادرة ، والتي تضم مختلف التخصصات لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية المجانية ، ومنها ( الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام السرطانية ، دعم صحة المرأة ، صحة الأم والجنين ، فحص المقبلين على الزواج ، الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة ، متابعة الأطفال ، إلى جانب خدمات التطعيمات والرعاية الصحية الأولية ) ، مشدداً علي حسن استقبال المواطنين ، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم وتذليل أي معوقات قد تواجه المبادرة بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية ، لتحقيق مستهدفاتها وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار مدير مديرية الصحة إلي أنه يتم تنفيذ أعمال المبادرة من خلال فرق طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية وفرق متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، مؤكدا أنه تم إعداد خطط عمل متكاملة لتغطية جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة ، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأضاف أن المبادرة تقدم حزمة متنوعة من خدمات الفحص والكشف المبكر والتوعية الصحية ، مع تحويل الحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات أو العلاج إلى الجهات المختصة ، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ المنوفية أن " 100 يوم صحة " تمثل واحدة من أهم المبادرات الرئاسية التي تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري ، مثمناً جهود وزارة الصحة ودورها البارز في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية ، ومؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحي وتنفيذ العديد من المشروعات الطبية العملاقة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.