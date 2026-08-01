السفارة الأمريكية في عمّان تطالب الأمريكيين بمغادرة المنطقة

أصدرت السفارة الأمريكية في عمان على موقعها الإلكتروني بيانا تحذيريا أشارت فيه إلى أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة بسبب تصاعد التوترات، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

ودعت السفارة الأمريكيين الموجودين حاليا في المنطقة إلى توخي الحذر واليقظة المتزايدة، والاستعداد لإلغاء الرحلات، والإغلاق الدوري للمجال الجوي، واضطرابات السفر المحتملة.

ونوهت إلى أن بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، بينما ألغت أخرى بعض خطوط الطيران، مؤكدة أنه ينبغي للأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة فورا في حال حدوث أي تصعيد.

وأوصت السفارة بالتحقق من حالة مغادرة الرحلة مع شركة الطيران مباشرة أو عبر موقع مطار الملكة علياء الدولي في عمان.

كما حثت الأمريكيين خارج الشرق الأوسط على إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها، وعلى من يقررون السفر مراقبة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران.

وحذر البيان من أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك تلك خارج الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، مشيراً إلى أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية الأخرى.

وأكدت السفارة أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متغيرا، وأن إيران لا يمكن التنبؤ بها، كما يتضح من قراراته الأخيرة بمهاجمة مناطق في المنطقة دون سابق إنذار أو استفزاز، وتوسيع نطاق الهجمات لتشمل مناطق لم تستهدف من قبل (مثل مصر)".

وشددت على ضرورة بقاء الأمريكيين في حالة يقظة، "فمجرد عدم تعرض المصالح أو الشركات الأمريكية للهجوم في بلد ما في الماضي لا يضمن سلامتها في المستقبل".

ونصحت السفارة الأمريكية في عمان جميع الأمريكيين بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن، مذكّرة المواطنين بأن إيران هاجمت أيضا البنية التحتية المدنية والحرجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الفنادق والمطارات والمواقع المدنية الأخرى. ودعت المواطنين الأمريكيين إلى الاستمرار في مراقبة المعلومات الصادرة عن الحكومة الأردنية بشأن التهديدات المحددة واتباع التعليمات، بما في ذلك الاستجابة لصفارات الإنذار والتحذيرات الأخرى، ومراقبة جميع إرشادات وتحذيرات السفر الصادرة عن السفارة.

كما تضمن بيان السفارة الأمريكية مجموعة من الإجراءات الموصى باتخاذها منها زيارة موقع "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" في الأردن للحصول على إرشادات السلامة العامة، بما في ذلك شرح دلالات صفارات الإنذار في الأردن.