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الزمالك يظهر العين الحمرا.. تهديد بالرحيل وجلسة طارئة قبل معسكر الدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يظهر العين الحمرا.. تهديد بالرحيل وجلسة طارئة قبل معسكر الدوري

الزمالك
الزمالك
القسم الرياضي

يستعد فريق الكرة الأول نادى الزمالك بقيادة معتمد جمال للموسم الجديد رغم تأخر الإعلان عن موعد فترة بداية الإعداد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في حضور حسين السيد عضو المجلس اجتماعا اليوم السبت باللاعبين والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

تأتي جلسة حسين لبيب مع اللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل بداية معسكره الإعداد وإبلاغهم بموعد صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

عودة مدير الكرة ومنافسة على المدير الرياضي

فيما شهدت الساعات الماضية منافسة قوية داخل نادي الزمالك علي منصب المدير الرياضي خلفا لـ جون إدوارد بين حسام الزناتي ومحمد عادل ووائل القباني.

من جانبه قرر مجلس إدارة نادي الزمالك استمرار عبد الناصر محمد فى منصب مدير الكرة.

وقام عبدالناصر محمد مدير الكرة فى نادي الزمالك بترتيب كافة ملفات معسكر الفريق الأبيض الإدارية والتنظيمية.

عودة بيزيرا وشيكو بانزا 

تقرر وصول الأنجولي شيكو بانزا إلى القاهره بعد غد الإثنين فيما يصل البرازيلي خوان بيزيرا يوم الثلاثاء القادم.

ومن المقرر فور وصول الثنائي بيزيرا وشيكوبانزا إلى القاهرة سوف ينضمون إلى معسكر الفارس الأبيض مباشرة.

أزمة محلل الأداء

أعلن فابيو نونو محلل أداء فريق الزمالك السابق عدم تلقيه أي مخاطبات رسمية للعوده للجهز الفنى للفريق الأبيض مره أخري.

وأكد فابيو نونو محلل اداء نادي الزمالك أنه ينتظر مسؤلي القلعة البيضاء من أجل العودة مجددا فى ظل استمرار معتمد جمال مديرا فنيا.

العين الحمرا

أظهرت إدارة نادي الزمالك العين الحمرا للاعب الفريق الأول إيشو لدى تجديد عقده خلال الساعات الماضية.

وأخطرت إدارة نادي الزمالك إيشو بسقف العقود الموجود في النادي.

وأكدت إدارة نادي الزمالك على أنه حال عدم موافقة إيشو على الإلتزام بسقف العقود فإنه سيرحل عن النادي الأبيض

الزمالك خوان بيزيرا شيكو بانزا حسين لبيب ادارة الزمالك

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