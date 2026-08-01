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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل انطلاق الموسم.. الأزمات تحاصر الزمالك والقباني مرشح لخلافة جون إدوارد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يواصل نادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد وسط أزمات إدارية ومالية ألقت بظلالها على الفريق، في ظل استمرار الجدل بشأن رحيل المدير الرياضي جون إدوارد، وتأخر صرف مستحقات اللاعبين.

وقال الناقد الرياضي إسلام محمد، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن خصم نسبة المشاركة من مستحقات اللاعبين يعد بندًا طبيعيًا ومنصوصًا عليه في العقود، مشيرًا إلى أن أزمة الفريق الحالية لا ترتبط بهذا الأمر، وإنما بالتطورات الإدارية الأخيرة داخل النادي.

وأضاف أن رحيل جون إدوارد، بعد خلافاته مع مجلس الإدارة، يعد من القرارات المؤثرة، خاصة بعد نجاحه في أداء مهامه خلال الموسم الماضي، مطالبًا الإدارة بتوضيح أسباب رحيله أمام جماهير النادي.

وأشار إلى أن الأزمة المالية تسببت في رفض بعض اللاعبين الانتظام في التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، كما واجه عدد من اللاعبين الأجانب مشكلات تتعلق بالسكن نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وأوضح أن وائل القباني يعد أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي خلفًا لجون إدوارد، فيما يدرس اللاعب بيزيرا عرضين من قطر والإمارات، ومن المنتظر حسم موقفه خلال الأيام المقبلة.

وعلى صعيد الأهلي، أكد إسلام محمد أن النادي أغلق ملف رحيل إمام عاشور، مع اتجاه لتعديل عقده، بناءً على رغبة المدير الفني عموتة، الذي طلب أيضًا تدعيم الفريق بالتعاقد مع مدافع أجنبي قبل انطلاق الموسم الجديد.

الزمالك نادي الزمالك رحيل المدير الرياضي جون إدوارد وائل القباني

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