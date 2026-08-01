بعد عروض الرحيل.. الأهلي يحسم خريطة حراسة المرمى للموسم الجديد

لم يعد ملف حراسة المرمى في النادي الأهلي مجرد اختيار لاعب ثالث أو تحديد أسماء قائمة الموسم الجديد بل أصبح واحدًا من الملفات التي تحظى باهتمام خاص داخل إدارة الكرة في ظل رغبة النادي في الحفاظ على الاستقرار في مركز يمثل أحد أهم أسرار نجاح الفريق خلال السنوات الماضية.

وشهدت الساعات الأخيرة تحولًا في رؤية الأهلي بشأن مستقبل بعض حراس الفريق بعدما تراجعت إدارة الكرة عن فكرة إعارة حمزة علاء إلى نادي القناة رغم وجود عرض رسمي للحصول على خدماته لتتجه نحو الإبقاء عليه ضمن قائمة الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة واضحة لإعادة ترتيب أوراق مركز حراسة المرمى مع الاعتماد على مزيج من الخبرة والشباب في ظل وجود محمد الشناوي كقائد أساسي ومصطفى شوبير كأحد أبرز الحراس الصاعدين إلى جانب حمزة علاء الذي يمثل مستقبل المركز داخل القلعة الحمراء.

الأهلي يعيد حساباته في ملف الحراس

كان نادي القناة قد تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات حمزة علاء ومحمد عاطف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ووافقت إدارة الأهلي مبدئيًا على دراسة الأمر قبل أن يتم تأجيل القرار النهائي لحين اتضاح موقف مصطفى شوبير.

وجاء تأجيل حسم رحيل حمزة علاء بسبب أهمية معرفة مستقبل شوبير خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة والتي جعلته هدفًا لعدد من الأندية الأمر الذي دفع إدارة الأهلي إلى إعادة تقييم احتياجات الفريق قبل اتخاذ أي خطوة.

وبحسب رؤية إدارة الكرة فإن خروج أكثر من حارس في وقت واحد قد يترك الفريق أمام أزمة في هذا المركز لذلك أصبح الاتجاه الأقرب هو الحفاظ على حمزة علاء ليكون الحارس الثالث في الموسم الجديد.

محمد الشناوي.. القائد الأول للعرين

رغم المنافسة الموجودة بين حراس الأهلي فإن محمد الشناوي لا يزال يمثل الركيزة الأساسية في مركز حراسة المرمى ويعتمد الأهلي على خبرات الشناوي الكبيرة خاصة في المباريات الكبرى والبطولات القارية حيث أصبح أحد قادة الفريق داخل وخارج الملعب.

وترى الإدارة أن استمرار الشناوي يمنح الفريق عنصر الاستقرار خصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر الأهلي خلال الموسم الجديد سواء على المستوى المحلي أو القاري.

لكن في الوقت نفسه يدرك النادي أن عمر الحارس وخبراته الطويلة تتطلب تجهيز بديل قوي قادر على تحمل المسؤولية مستقبلًا وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بتطوير مصطفى شوبير وحمزة علاء.

مصطفى شوبير.. ملف التجديد بعد التألق

يمثل مستقبل مصطفى شوبير أحد أهم الملفات التي تشغل إدارة الأهلي خلال الفترة الحالية فالحارس الشاب نجح خلال الفترة الماضية في إثبات نفسه عندما حصل على الفرصة وقدم مستويات جعلته أحد أبرز المواهب المصرية في مركز حراسة المرمى.

وترغب إدارة الأهلي في الحفاظ على اللاعب خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل وهو ما دفع النادي للتفكير في تقديم عرض رسمي لتجديد عقده لفترة أطول.

وتأتي رغبة الأهلي في استمرار شوبير ليس فقط بسبب مستواه الفني ولكن أيضًا بسبب الرؤية المستقبلية للمركز حيث يعتبره النادي الحارس القادر على خلافة الشناوي عندما يحين الوقت.

حمزة علاء.. مشروع حارس يحتاج للصبر

أما حمزة علاء فيمثل حالة مختلفة داخل حسابات الأهلي فهو حارس شاب يمتلك إمكانيات كبيرة لكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الخبرة والمشاركة المنتظمة.

وكانت فكرة إعارته مطروحة للحصول على فرصة لعب أكبر لكن تغير الظروف جعل الإدارة تميل إلى بقائه داخل الفريق الأول.

ويرى مسؤولو الأهلي أن وجود حمزة في التدريبات بجوار الشناوي وشوبير قد يساعده على التطور واكتساب خبرات مهمة خاصة في ظل صغر سنه وحاجته إلى بيئة تنافسية قوية.

لماذا أغلق الأهلي باب رحيل الحراس؟

قرار الأهلي بالإبقاء على حمزة علاء يعكس سياسة جديدة في التعامل مع مركز حراسة المرمى تقوم على عدم التفريط في العناصر الواعدة بسهولة.

فالفريق مقبل على موسم مزدحم يحتاج خلاله إلى قائمة قوية قادرة على التعامل مع الإصابات والغيابات وضغط المباريات.

كما أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أهمية وجود أكثر من حارس جاهز خاصة مع مشاركة الأهلي في العديد من البطولات خلال الموسم الواحد.

الخطة النهائية.. منافسة داخلية واستقرار خارجي

يبدو أن الصورة الأقرب داخل الأهلي للموسم الجديد تتمثل في استمرار محمد الشناوي كحارس أول مع منح مصطفى شوبير دورًا أكبر في المنافسة والإبقاء على حمزة علاء كخيار ثالث ضمن الفريق الأول.

وتسعى إدارة الكرة إلى خلق منافسة صحية بين الحراس الثلاثة بدلًا من الاعتماد على اسم واحد فقط خاصة أن مركز حراسة المرمى يحتاج دائمًا إلى جاهزية مستمرة وثقة كبيرة.

وفي الوقت الذي يعمل فيه الأهلي على تدعيم صفوفه في مختلف المراكز فإن ملف حراسة المرمى يبدو أكثر وضوحًا بعدما اتخذ النادي قرارًا بالحفاظ على قوته الحالية مع بناء مستقبل المركز حول أسماء شابة تمتلك القدرة على استكمال مسيرة الحراس الكبار الذين دافعوا عن عرين القلعة الحمراء عبر السنوات الماضية.