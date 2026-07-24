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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب حراس الأهلي الموسم المقبل.. ومصير حمزة علاء

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن الملامح الأولية لترتيب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، استعدادًا لمنافسات الموسم الكروي الجديد.

وقال خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر شاشة "modern mti"، إن الجهاز الفني استقر على وضع مصطفى شوبير في صدارة ترتيب حراس المرمى كحارس أساسي للفريق، وذلك بعد المستويات المميزة والتألق الكبير مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم الماضية.

وأضاف: الحارس الثاني سيكون محمد الشناوي بشكل طبيعي، فيما سيكون الحارس الثالث هو محمد سيحا، والحارس الرابع هو حمزة علاء.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي والجهاز الفني فضلا تعليق القرار النهائي بشأن مستقبل الحارس الرابع حمزة علاء، حيث يرتبط مصيره بشكل مباشر بملف احتراف مصطفى شوبير الخارجي.

وأوضح أن هناك سيناريوهين مطروحين للتعامل مع هذا الملف، والسيناريو الأول أنه في حال استمرار مصطفى شوبير وعدم احترافه أوروبيًا، سيتجه النادي للموافقة على إعارة حمزة علاء لمنحه فرصة المشاركة المستمرة.

وختم: السيناريو الثاني في حال تلقي مصطفى شوبير عرضًا رسميًا وخوضه تجربة الاحتراف، فسيتم التمسك ببقاء حمزة علاء ضمن صفوف الفريق لتعزيز هذا المركز.

الأهلي الموسم الكروي الجديد مصطفى شوبير منتخب مصر كأس العالم محمد سيحا محمد الشناوي

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